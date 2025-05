Coppa Italia, vigilia di Bologna-Milan | LIVE

La vigilia della finale di Coppa Italia: il programma e il racconto della giornata LIVE

18.25 – Le considerazioni di Vincenzo Italiano alla vigilia della partita tra il suo Bologna e il Milan: qui le sue parole.

18.00 – Per il Bologna, De Silvestri ha parlato alla vigilia della finale di Coppa Italia. Qui le parole del difensore rossoblù.

16.40 – Anche Mike Maignan – capitano del Milan – è intervenuto in conferenza stampa: qui le sue dichiarazioni.

16.30 – Sérgio Conceição ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita. Le sue parole.

16.00 – La probabile formazione del Milan per la partita. CLICCA QUI PER SCOPRIRE LE SCELTE DI CONCEIÇAO.

12.05 – In casa Bologna ha parlato Vincenzo Italiano: “Quella di domani è una finale da cui il Bologna manca da 51 anni. Trentamila tifosi rossoblù verranno allo stadio Olimpico, con tanti giovani che non hanno mai visto i colori rossoblù alzare un trofeo. Spero che domani abbiano questa gioia”.

12 – In attesa dell’inizio della conferenza stampa, come riportato dall’ANSA, Sérgio Conceição e il Milan sono stati ricevuti al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “L’Italia è molto importante per me e ora sono orgoglioso di essere qui in questa sede alla presenza del Capo dello Stato, alla guida del Milan, in vista della finale, che sono certo sapremo onorare”.

11.30 – “Rammentate sempre, come è stato detto e come ben sapete, che siete riferimento per tanti giovani del nostro Paese e degli altri Paesi da cui provenite. Il vostro comportamento è esemplare per i ragazzi e per i giovani. Questo è un valore sulle vostre spalle, sulle vostre capacità di campioni, sulla vostra responsabilità”. Queste le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale: “Voi campioni siete visti come riferimento da parte di tanti ragazzi nel nostro paese. Ragazzi e ragazze, perché anche lo sport del calcio femminile sta crescendo, come è noto, e questo dimostra come sia un fenomeno intorno al quale si raccoglie la nostra comunità nazionale”. Mattarella ha poi proseguito: “Domani sarà certamente uno spettacolo di sport di grande livello. Ne sarete protagonisti. Mister Italiano, quando vi è arrivato certamente le avranno ricordato che quasi 90 anni fa la sua squadra fu definita ‘lo squadrone che tremare il mondo fa’. Però è difficile che il Milan, con tanti scudetti vinti e tante coppie di campioni conquistate, possa tremare. Questo garantisce, per domani, un grande spettacolo di sport, un grande incontro, certamente combattuto con passione, correttezza e lealtà, come caratteristico dei campioni”.

10.30 – Milan e Bologna sono ospiti al Quirinale per l’incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel Milan, oltre alla squadra e a Conceiçao, presenti anche i dirigenti rossoneri Furlani, Ibrahimovic, Scaroni e Moncada. Dirigenza al completo anche per il Bologna, con Saputo, Fenucci, Sartori e Di Vaio. Presente inoltre la squadra arbitrale, guidata da Maurizio Mariani.

10.00 – La conferenza stampa di Vincenzo Italiano inizierà alle ore 18.30 (clicca qui per le parole)

9.30 – La conferenza stampa di Sérgio Conceição inizierà alle ore 16.30 (clicca qui per le parole).

Milan-Bologna, il programma di martedì 13 maggio

Manca sempre meno alla finale di Coppa Italia, in programma mercoledì 14 maggio alle 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma. Il Milan di Sergio Conceição va alla ricerca del secondo titolo stagionale dopo la Supercoppa Italiana vinta a Riyad per chiudere la stagione. Il Bologna di Vincenzo Italiano vuole coronare un sogno vincendo un titolo per la prima volta dal 1998 (anno in cui conquistò la Coppa Intertoto UEFA). Pochi giorni dopo essersi affrontate in campionato, con risultato finale di 3-1 per i rossoneri grazie ai gol in rimonta di Pulisic e Gimenez, adesso manca sempre meno.

La Lega Serie A ha annunciato che oggi – martedì 13 maggio – alle 15.30 il Bologna scenderà in campo per la rifinitura, mentre alle 18.30 Italiano parlerà in conferenza stampa.

Alle ore 18 andrà in scena la rifinitura del Milan, che darà qualche info in più sulla formazione che sceglierà l’allenatore portoghese, presso il Centro Sportivo di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” con i primi 15 minuti aperti ai media. Alle ore 18.30, la conferenza stampa dell’allenatore portoghese.

Chi arbitrerà Milan-Bologna

A dirigere la gara sarà l’arbitro Maurizio Mariani, classe 1983 della Sezione di Aprilia. Per lui non si tratta del primo Milan-Bologna di questa stagione, avendo già arbitrato la sfida di campionato del 27 febbraio 2025, recupero della 9ª giornata.

Clicca qui per scoprire le designazioni complete.