Coppa Italia, il programma di Milan e Bologna verso la finale

Coppa Italia (IMAGO)

Tutto pronto per la finale di Coppa Italia: il programma di avvicinamento delle due squadre

Il primo atto dello scontro tra Milan e Bologna è andato in scena a San Siro, ma mercoledì sarà il turno della sfida più importante.

Rossoneri e rossoblù si incrociano allo Stadio Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia, in una serata che in ogni caso sarà storica.

Da un lato la squadra di Conceiçao potrebbe vincere il trofeo per la prima volta dopo 22 stagioni, mentre dall’altro gli emiliani vogliono alzare una coppa dopo tanti anni di attesa.

Ma come si prepareranno al grande evento? Il programma di avvicinamento.

Il programma del Milan

I rossoneri partiranno nel pomeriggio di lunedì alla volta della Capitale, e arriveranno intorno alle 19 in hotel. Martedì mattina faranno visita al quirinale, mentre nel pomeriggio – alle 16.30 – è in programma la conferenza stampa di Conceiçao e Maignan allo Stadio Olimpico.

Alle 18 poi andrà in scena la rifinitura, che darà qualche info in più sulla formazione che sceglierà l’allenatore portoghese.

L’esultanza del Milan (Credits: Andrea Rosito)

Il programma del Bologna

Non è ancora noto il programma della squadra di Italiano. La Lega Serie A, però, ha annunciato che alle 15.30 i rossoblù scenderanno in campo per la rifinitura, mentre alle 18.30 Italiano parlerà in conferenza stampa insieme a un giocatore.