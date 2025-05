Milan-Bologna, Ndoye sblocca la finale: vantaggio rossoblu

Dan Ndoye ha sbloccato una finale fin qui nervosa: Bologna avanti sul Milan

Dopo un primo tempo molto nervoso e con una sola occasione per parte, nel secondo tempo il Bologna la sblocca al minuto 53 con Dan Ndoye. L’esterno rossoblu ha raccolto un pallone vagante in area dopo un’incursione di Orsolini e con il destro ha calciato un rigore in movimento, sul quale Maignan non ha potuto nulla.

Rete che è arrivata sotto il settore riservato ai tifosi rossoblu, con Ndoye che è subito corso verso la curva per esultare, seguito dai compagni e dall’intera panchina. Bologna che sblocca dunque la finale grazie a una grande giocata del suo esterno.