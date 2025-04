Nell’ultima giornata di campionato, Milan e Bologna indosseranno le maglie con i cognomi materni in omaggio alla festa della mamma

Il Milan torna in campo con il cognome materno sulle spalle. L’11 maggio 2024, i rossoneri scesero in campo contro il Cagliari con il cognome delle mamme scritto sulla maglietta, una prima volta per il calcio italiano.

La proposta fu avanzata da Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan. I rossoneri hanno più volte promosso iniziative benefiche e messaggi volti a sensibilizzare sulla parità di genere.

Dunque, il prossimo 9 maggio, il Milan di Sergio Conceiçao scenderà in campo a San Siro con il cognome delle mamme sulle spalle. L’iniziativa è stata condivisa dal Bologna. Anche i rossoblù di Vincenzo Italiano giocheranno con il cognome materno sulla maglia.

Milan e Bologna si affronteranno 2 volte in 5 giorni. Il prossimo 9 maggio, i rossoneri ospiteranno Orsolini e compagni nell’ultima giornata di campionato che potrebbe essere decisiva per la qualificazione alla prossima Champions League. Il 14 maggio, la formazione di Conceiçao e quella di Italiano si sfideranno allo stadio Olimpico di Roma nella finale di Coppa Italia. Un back-to-back decisivo per le sorti della stagione delle due squadre.

Da Rafa Conceiçao a Theo Laurence

A San Siro, l’ultima giornata di campionato celebrerà le mamme dei giocatori e, più in generale, la figura della donna. Le stelle del Milan diventeranno così Rafa Conceiçao (Leao) Christian Harlow (Pulisic), Tijjani Lekatompessy (Reijnders), Mike Yolene (Maignan) e Theo Laurence (Hernandez).

Un cambio look per le maglie rossonere e per quelle del Bologna, con gli emiliani che hanno voluto partecipare alla bella iniziativa di Leao e compagni.