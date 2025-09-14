Milan-Bologna, le formazioni ufficiali: Rabiot subito titolare, anche Modric dal 1′

Le formazioni ufficiali e le scelte di Allegri e Italiano per il match tra Milan e Bologna, valido per la terza giornata di Serie A

La Serie A torna in campo dopo la pausa nazionali: a San Siro il Milan ospita il Bologna di Vincenzo Italiano per la terza giornata.

I rossoneri cercano la prima vittoria in casa, dopo la sconfitta all’esordio con la Cremonese e il successo esterno a Lecce.

Dall’altra parte, i rossoblù hanno perso la prima partita contro la Roma e vinto la seconda contro il Como.

Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Le formazioni ufficiali di Milan-Bologna

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek; Gimenez. Allenatore: Allegri

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorpuski; Zortea, Lucumì, Heggem, Lykogiannis; Ferguson, Freuler,; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano

Dove vedere Milan-Bologna in tv e in streaming

Il calcio d’inizio di Milan-Bologna è fissato per le 20:45 allo stadio San Siro di Milano.

La partita sarà visibile in tv su DAZN, oppure in streaming su sito e tramite l’app di DAZN.