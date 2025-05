Milan-Bologna, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali e le scelte di Conceição e Italiano per Milan-Bologna, gara valida per la 36esima giornata di Serie A

La corsa all’Europa passa anche da qui: Milan e Bologna sono pronte a scendere in campo e inaugurare la 36esima giornata di Serie A.

Le due squadre si scontreranno stasera, prima di darsi poi appuntamento per la finalissima di Coppa Italia in programma il 14 maggio.

Il Milan è reduce da due vittorie consecutive, e ha raccolto 10 punti nelle ultime 5 di Serie A. Sono 6 invece i punti nelle ultime 5 per il Bologna.

Di seguito, le scelte di Conceição e Italiano per il match di Serie A.

Come arrivano le due squadre

Il Milan di Sérgio Conceição è reduce come detto da due vittorie consecutive, e occupa momentaneamente il nono posto in campionato alle spalle della Fiorentina e proprio del Bologna. La zona Europa non è troppo lontano per i rossoneri: imperativo per Pulisic e compagni continuare a credere nella corsa.

Il Bologna è invece al settimo posto con 62 punti, a +5 sul Milan. I rossobù tenteranno di fare del loro meglio, in vista soprattutto della finale di Coppa del 14 maggio dove ritroveranno proprio i rossoneri di Sérgio Conceição.

Le formazioni ufficiali di Milan-Bologna

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Jimenez, Loftus-Cheek, Reijnders, Theo Hernández; Pulisic, João Félix; Jović. A disposizione: Sportiello, Torriani, Gimenez, Chukwueze, Florenzi, Thiaw, Walker, Bartesaghi, Terracciano, Camarda, Musah, Abraham. Allenatore: Sérgio Conceição.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Erlić, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Pobega, Domínguez; Dallinga. A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Castro, Calabria, Casale, El Azzouzi, Ferguson, Aebischer, Lucumì, Cambiaghi, Miranda, Fabbian. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Dove vedere Milan-Bologna in TV e in streaming

La partita tra Milan e Bologna si disputerà oggi, venerdì 9 maggio, alle ore 20:45 allo stadio San Siro di Milano. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport 4K, Sky Sport Calcio e in streaming su Dazn, NowTv e Sky Go Italia.