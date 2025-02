Decisa la data del recupero di Bologna-Milan dopo l’eliminazione dei rossoneri in Champions League.

L’eliminazione dalla Champions League del Milan ha determinato la data del recupero della sfida di campionato con il Bologna.

Il match di recupero della nona giornata si disputerà il prossimo 27 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Renato Dall’Ara.

Come aveva annunciato la Lega lo scorso 31 gennaio la partita si sarebbe dovuta svolgere mercoledì 26 febbraio alle 18:30, solo in caso di qualificazione agli ottavi di Champions dei rossoneri.

In caso contrario era già stata scelta la programmazione per il giorno successivo, come accadrà.

Il comunicato

Lo scorso 31 gennaio la Lega aveva dichiarato: “Si comunica che il recupero della gara di Campionato di Serie A Enilive Bologna-Milan (9a giornata), originariamente programmata in data 26 ottobre 2024, è fissato per mercoledì 26 febbraio 2025 alle ore 18.30“.

Continua poi: “In caso di mancata qualificazione della società AC Milan agli Ottavi di Finale di UEFA Champions League, la gara sarà programmata il giorno giovedì 27 febbraio 2025 alle ore 20.45“.

