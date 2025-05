Milan-Bologna, sarà Mariani l’arbitro della finale di Coppa Italia

Sarà Mariani l’arbitro della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna: le designazioni complete

Manca sempre meno alla finale di Coppa Italia, in programma mercoledì 14 maggio alle 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma.

Il Milan di Sergio Conceição va alla ricerca del secondo titolo stagionale dopo la Supercoppa Italiana vinta a Riyad per chiudere la stagione. Il Bologna di Vincenzo Italiano vuole coronare un sogno vincendo un titolo per la prima volta dal 1998 (anno in cui conquistò la Coppa Intertoto UEFA).

Pochi giorni dopo essersi affrontate in campionato, con risultato finale di 3-1 per i rossoneri grazie ai gol in rimonta di Pulisic e Gimenez, adesso manca sempre meno.

A dirigere la gara sarà l’arbitro Maurizio Mariani, classe 1983 della Sezione di Aprilia. Per lui non si tratta del primo Milan-Bologna di questa stagione, avendo già arbitrato la sfida di campionato del 27 febbraio 2025, recupero della 9ª giornata.

Milan-Bologna, l’arbitro è Mariani: le designazioni complete

Sarà dunque Maurizio Mariani l’arbitro di Milan-Bologna, finale di Coppa Italia. Di seguito le designazioni complete.

IV: MANGANIELLO

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MAZZOLENI

AA RIS.: BRESMES