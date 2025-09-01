Questo sito contribuisce all'audience di

Milan, per la difesa si valuta l’investimento su Banks

Gianluca Di Marzio 1 Settembre 2025
Augsburg, Banks

Il Milan cerca un rinforzo per la difesa: i rossoneri valutano anche l’investimento su Noahkai Banks, classe 2006 dell’Augsburg

Il Milan continua a lavorare per rinforzare la difesa.

Il club rossonero sta valutando anche l’investimento su Noahkai Banks, classe 2006 dell’Augsburg.

Il difensore statunitense ha giocato 20 partite tra campionato e Coppa di Germania nell’ultima stagione, fornendo un assist.

Nel frattempo, resta avanzata la trattativa per Joe Gomez del Liverpool.