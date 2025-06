Milan, per il centrocampo piace Ayyoub Bouaddi del Lille

Ai rossoneri piace Ayyoub Bouaddi, centrocampista francese classe 2007 del Lille

Negli ultimi giorni di questa esclusiva finestra di mercato di giugno pre Mondiale per Club, il Milan ha individuato un talento del Lille per il proprio centrocampo.

Stiamo parlando di Ayyoub Bouaddi, francese classe 2007. Diventerà maggiorenne il prossimo 2 ottobre.

In stagione 24 presenze in Ligue 1 e 9 in Champions League.

A Massimiliano Allegri piace e il Milan potrebbe puntare su questo giovane calciatore.