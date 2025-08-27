Attacco Milan: gli scenari

La situazione in casa rossonera

Con Harder in standby, si aprono nuovi scenari in casa Milan.

Molto ruota intorno a Vlahovic: come sappiamo il giocatore è in uscita e il giocatore piace molto ad Allegri. Da parte dell’attaccante serbo, però, non c’è mai stata totale apertura nel voler dire addio alla Juventus.

Ci sono poi altri giocatori da tenere in considerazione: Embolo, Nico Jackson, Dovbyk e Nkunku.

Quest’ultimo apre alla destinazione rossonera e, sui termini personali, si sarebbe anche raggiunta un’intesa di massima. Ma nulla è ancora deciso: sarà prima necessario fare le dovute considerazioni per capire su chi puntare in modo definitivo.

Dunque, a pochi giorni dalla fine del mercato, il Milan continua a lavorare su più fronti: i candidati sono diversi, nelle prossime ore sarà fondamentale capire (e decidere) su quale profilo stringere.