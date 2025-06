Milan, nuovi contatti con l’Atlético Madrid per Theo Hernández

Theo Hernandez (CREDITS: Andrea Rosito)

Il Milan e l’Atlético Madrid hanno continuato a parlare per discutere del futuro di Theo Hernández

Il mercato del Milan entra nel vivo. I rossoneri stanno lavorando al momento ad alcune cessioni, prima di concentrarsi totalmente sulle trattative in entrata.

Dopo l’addio di Reijnders e l’accordo trovato con il Napoli per Musah, Igli Tare deve ora risolvere la situazione legata a Theo Hernández.

Due infatti i club che hanno manifestato grande interesse per il francese: Al-Hilal e Atlético Madrid. Il terzino ha però chiuso temporaneamente le porte al club arabo, mentre ha dato piena disponibilità agli spagnoli.

Questi ultimi negli scorsi giorni hanno messo sul piatto 15 milioni di euro per il giocatore, cifra però ritenuta bassa dal Milan: in ogni caso, ci sono stati nuovi contatti per il francese.