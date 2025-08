Milan, interesse per Athekame. Lo Young Boys chiede 10 milioni

Interesse del Milan per Zachary Athekame: lo Young Boys chiede 10 milioni di euro per il terzino classe 2004. La situazione

Trovano conferme le indiscrezioni sull’interesse del Milan per Zachary Athekame. Lo Young Boys chiede 10 milioni di euro per il terzino classe 2004, nel mirino anche di Bologna e Udinese. Al momento in club svizzero non accetta proposte inferiori.

Nell’ultima stagione, l’ex Xamax ha collezionato 44 presenze tra tutte le competizioni, segnando un gol e servendo tre assist.