Milan, Athekame domani in Italia per le visite mediche
Nella giornata di domani, 14 agosto, Zachary Athekame sarà a Milano per svolgere le visite mediche con i rossoneri
Continua il calciomercato del Milan. Dopo l’ufficialità nella giornata di oggi, 13 agosto, dell’arrivo di Koni De Winter i rossoneri sono pronti ad accogliere un nuovo calciatore.
Nella giornata di domani, infatti, sarà a Milan Zachary Athekame per le visite mediche e per la firma sul contratto.
L’esterno destro classe 2004 arriva in rossonero dallo Young Boys per 10 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita.