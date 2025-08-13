Questo sito contribuisce all'audience di

Milan, Athekame domani in Italia per le visite mediche

Gianluca Di Marzio 13 Agosto 2025
Zachary Athekame (IMAGO)
Nella giornata di domani, 14 agosto, Zachary Athekame sarà a Milano per svolgere le visite mediche con i rossoneri

Continua il calciomercato del Milan. Dopo l’ufficialità nella giornata di oggi, 13 agosto, dell’arrivo di Koni De Winter i rossoneri sono pronti ad accogliere un nuovo calciatore.

Nella giornata di domani, infatti, sarà a Milan Zachary Athekame per le visite mediche e per la firma sul contratto.

L’esterno destro classe 2004 arriva in rossonero dallo Young Boys per 10 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita.

 