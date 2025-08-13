Milan, oggi lo scambio formale di documenti per Athekame: i dettagli
Zachary Athekame è sempre più vicino a essere un nuovo giocatore del Milan: le ultime
Non solo l’attacco, il Milan è al lavoro per rinforzare anche il reparto difensivo a disposizione di Massimiliano Allegri ed è vicino a chiudere una nuova operazione.
Dopo l’acquisto di Koni De Winter, come raccontato il club rossonero ha trovato l’intesa verbale anche con lo Young Boys per il trasferimento del terzino destro Zachary Athekame.
Nella giornata di oggi è previsto lo scambio formale dei documenti (ancora non partiti), che fa seguito appunto all’intesa verbale sulla base di 10 milioni e 10% sulla futura rivendita.