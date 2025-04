Milan-Atalanta, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Milan-Atalanta, match valido per la 33ª giornata di Serie A: le scelte di Conceiçao e Gasperini.

La domenica della 33ª giornata di Serie A propone un appuntamento ad alta intensità con la sfida tra Milan e Atalanta.

A San Siro si incrociano due formazioni in piena corsa per un posto nella prossima Champions League, con punti pesantissimi in palio in chiave classifica.

Entrambe le squadre vogliono consolidare la propria posizione tra le prime quattro e una vittoria potrebbe rappresentare un passo decisivo verso l’Europa che conta.

Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Le formazioni ufficiali di Conceiçao e Gasperini

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Leao; Jovic. Allenatore: Sergio Conceicao.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, de Roon; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; Cuadrado, Retegui, Lookman. Allenatore: Gian Piero Gasperini. I nerazzurri potrebbero schierarsi anche con il 3-4-1-2.

Dove vedere Milan-Atalanta in tv e streaming

Il match tra Milan e Atalanta, valido per la 33ª giornata di Serie A, si giocherà alle 20:45 a San Siro. Il match sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN.