Tutte le info sui biglietti di Milan-Atalanta

La Serie A non si ferma mai e sarà in campo anche a Pasqua. Saranno tre le partite in programma la domenica di Pasqua, tra le quali spicca il big match serale tra Milan e Atalanta.

La gara sarà valida per la 33esima giornata di campionato e si giocherà a San Siro alle 20:45 di domenica 20 aprile.

Da una parte, i padroni di casa saranno attesi tre giorni dopo dal ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter, con in palio un posto in finale dopo l’1-1 dell’andata. Dall’altra, l’Atalanta cercherà di certo di fare risultato per blindare un posto in Champions e per provare a chiudere con più punti possibili.

Ma come si potrà acquistare un biglietto per assistere alla partita dal vivo? Di seguito le info sulle fasi di vendita e sui prezzi.

Biglietti Milan-Atalanta, le fasi di vendita

La vendita per i biglietti della partita è già iniziata. Il 25 marzo è stata aperta la fase abbonati, mentre il 26 la fase Milan Club.

La fase di vendita libera, invece, è partita dalle 12:00 di venerdì 28 marzo e proseguirà fino ad esaurimento posti. Con questa, è iniziata anche la vendita dei biglietti per il settore ospiti. Ai tifosi atalantini verrà riservato il terzo anello verde. Questi biglietti sono in vendita su Vivaticket.it e in tutti i punti vendita Vivaticket.

I prezzi dei biglietti

Sul proprio sito ufficiale, il Milan ha reso noti anche i prezzi dei biglietti per la partita. A prezzo intero, si va dai €19 del terzo anello blu fino agli €179 della tribuna d’onore rossa.

In diversi settori ci saranno promo per under 16 e over 60. Per il settore ospiti, invece, il costo del biglietto è di €19 più commissioni.