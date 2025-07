Le formazioni ufficiali di Massimiliano Allegri al suo ritorno al Milan e di Arteta per la sfida tra Arsenal e Singapore

È tutto pronto da Singapore per la prestigiosa sfida tra Milan e Arsenal.

Squadre in campo alle 13:30, con quello che sarà l’esordio stagionale per i rossoneri.

Ma anche per Massimiliano Allegri, che siederà per la prima volta sulla panchina del club dopo il suo ritorno.

Turnazioni ma anche le prime prove di formazioni titolari: queste le scelte ufficiali dei due allenatori per la gara tra Milan e Arsenal.

Le formazioni ufficiali di Milan-Arsenal

MILAN (3-5-2): Terracciano; Tomori, Tiaw, Pavlovic; Bartesaghi, Ricci, Loftus-Cheek, Musah, Saelemaekers; Leao, Pulisic. All. Allegri.

A disposizione: Pittarella, Torriani, Okafor, Chukwueze, Terracciano, Colombo, Comotto, Dutu, Bondo, Gabbia, Magni, Liberali.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Calafiori, Zinchenko; Norgaard, Rice, Havertz; Martinelli, Nwaneri, Saka. All. Arteta.

A disposizione: Kepa, Setford, Rojas-Fedorushchenko, Odegaard, Kiwior, Trossard, Merino, Melson, Lokonga, Zubimendi, Copley, Kabia, Nichols, Lewis-Skelly, Dowman, Harriman-Annous, Salmon.

Dove vedere la gara in tv e streaming

Per il Milan questa sarà solo la prima di una serie di gare previste durante la turnèe. Le prossime sfide saranno quella contro il Liverpool a Hong Konge quella in Australia contro il Perth Glory. Intanto, la sfida contro l’Arsenal sarà trasmessa in esclusiva da Milan Tv.

Il canale è accessibile in streaming anche per gli abbonati DAZN.