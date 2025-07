Intrigo Archie Brown: il Milan tenta il sorpasso sul Fenerbahçe

Il Milan spinge per Archie Brown: si tenta il sorpasso sul Fenerbahçe

Il Milan sta insistendo per Archie Brown, che – contrariamente a quanto riportato in Belgio – non è partito in direzione Istanbul, nonostante fosse tutto pronto dopo l’accordo raggiunto tra Fenerbahçe e Gent.

Ora il Gent vuole che il club rossonero superi l’offerta avanzata dal Fenerbahçe, con cui aveva trovato un’intesa sulla base di circa 7.5/8 milioni di euro.

Resta da capire se il Milan deciderà di aumentare l’offerta per poter strappare il calciatore al Fenerbahçe.

Al tempo stesso, dalla Turchia, il club gialloblù e José Mourinho stanno facendo di tutto per non perdere Brown.