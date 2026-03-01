Milan, chi è André: gol e fisicità per il talento del Corinthians paragonato a Pogba

In Brasile lo paragonano già al Pogba prime: il Milan punta su André per arricchire il centrocampo in vista dell’Europa

Qualità, muscoli e intelligenza: André si presenta al Milan con 3 caratteristiche preziosissime per il centrocampo di Massimiliano Allegri. In Brasile non hanno dubbi sul talento, tanto da averlo già paragonato a Paul Pogba.

Il paragone rischia di affossare il classe 2006, recentemente promosso nella prima squadra del Corinthians. André è un prodotto del settore giovanile del club brasiliano. All’età di 10 anni il centrocampista è entrato a far parte del mondo del “Timão”, mettendosi in mostra in tornei come il Paulistão Under 17 nel 2023 e la Copinha nel 2024.

L’attuale allenatore del club, Dorival Júnior, è rimasto colpito dalla qualità del ragazzo e ha deciso di promuoverlo in prima squadra a settembre del 2025. La scommessa dell’ex ct del Brasile è stata vincente. Dal suo esordio con il Corinthians – il 15 settembre 2025 contro la Fluminense – André ha totalizzato 24 presenze e 4 gol.

La dirigenza del Milan ragiona con lungimiranza. Guardando la classifica, i rossoneri sono certi o quasi di partecipare alle coppe europee nella prossima stagione. Il club vuole assicurare ad Allegri pedine di qualità per poter fare turnover senza abbassare il livello della squadra. E André è l’uomo che fa al caso del Milan.

Dove si posiziona in campo

Il Milan ha deciso di fare un investimento importante sul giocatore. Come vi abbiamo raccontato, secondo quanto riportato da Espn l’operazione – non ancora conclusa – può raggiungere i 17 milioni di euro per il 70% dei diritti economici del brasiliano (15 fissi più due di bonus). Un tesoretto destinato a un giocatore che ha tutte le carte in regola per ripagare l’investimento.

Ma dove si posiziona in campo? Il ruolo naturale di André è quello della mezzala. Nello scacchiere di Allegri, il brasiliano può essere il vice Fofana. A differenza del francese, giocatore fisico e recupera palloni, il classe 2006 assicura spinta e qualità palla al piede. Un mix tra Fofana e Rabiot che può tornare utile soprattutto quando le squadre si allungano.

Il pupillo di Dorival Júnior

André è considerato uno dei talenti più brillanti del calcio sudamericano. Dorival Júnior, allenatore del Corinthians, gli ha affidato le chiavi del centrocampo. Il suo talento fa vacillare il club brasiliano, che non ha ancora dato il via libera ad André per trasferirsi in rossonero. Per il momento, a fare muro è il presidente del Corinthians Osmar Stabile.

Il giocatore sarebbe orientato a vestire la maglia del Milan anche per la storia che lega i giocatori brasiliani alla maglia rossonera, tra questi Kaka, Cafù, Ronaldinho e non solo. Dorival Junior, ex ct della Seleçao, strizza l’occhio ad Ancelotti. L’allenatore del Brasile è al lavoro per scegliere i giocatori che faranno parte della spedizione verdeoro al prossimo Mondiale. Il Milan fa affidamento anche su Ancelotti, le cui parole a favore del Milan potrebbero rivelarsi decisive per il futuro in Italia di André.