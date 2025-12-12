Il Milan si prepara alla gara in casa contro il Sassuolo con diversi cambiamenti: tutte le novità dall’allenamento in vista della 15ª giornata di Serie A

Allenamento alle 12 per simulare l’orario e il clima della gara, che avrà il suo fischio d’inizio sabato 13 dicembre alle 12:30 a San Siro.

Ma anche un programma pre gara cambiato, con la squadra che non andrà in ritiro a Milanello (a 50 chilometri circa da San Siro). Bensì tornerà all’hotel Melià situato a pochi chilometri dallo stadio per non affrontare un viaggio più lungo.

Queste le indicazioni arrivate dal lavoro svolto dai rossoneri venerdì mattina 12 dicembre in vista dell’impegno in campionato contro il Sassuolo.

Milan che è alla ricerca di punti importanti per continuare a difendere il primo posto, condiviso con il Napoli a 31 punti.

Milan, le ultime dall’allenamento in vista del Sassuolo

Gara, quella contro il Sassuolo, che non sarà importante solo per i tre punti. Massimiliano Allegri ritroverà infatti il club che nel 2014, battendo il Milan, l‘avevano portato all’esonero dalla panchina (e poi al successivo ciclo vincente alla Juventus).

Match che era terminato con il risultato di 4-3 per i neroverdi, con tripletta di Berardi. E proprio il numero 10 sarà però tra i grandi assenti della partita, alle prese con un infortunio. Per quanto riguarda il Milan, invece, Ahtekame è tornato ad allenarsi in gruppo dopo lo stop di circa un mese a causa del problema al soleo del polpaccio. Leao, Fofana e Gimenez, invece, hanno proseguito il lavoro differenziato: vanno verso l’indisponibilità contro i neroverdi.

E il “Secret Santa”…

Intanto, come segnalato da Peppe Di Stefano in collegamento a Sky Sport 24, a Milanello è andato in scena il “Secret Santa”, ovvero uno scambio di regali di Natale a sorteggio casuale.

Rabiot avrebbe pescato Modric a cui fare un presente, mentre il croato è stato abbinato a Maignan. Massimiliano Allegri ha poi ricevuto un prosciutto di Pata Negra, che l’allenatore ha deciso di mettere a disposizione di tutto lo staff lasciandolo alla cucina del centro di allenamento.