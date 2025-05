Milan, le news verso la Roma: dagli indisponibili all’ultimatum per l’Europa

Le ultime in casa Milan: dall’umore dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia alle possibilità di qualificarsi per una competizione europea.

Il Milan si prepara a voltare pagina. Dopo la sconfitta per 1-0 contro il Bologna in finale di Coppa Italia i rossoneri sono tornati ad allenarsi in vista del match contro la Roma.

Di nuovo all’Olimpico. Il Milan si è allenato nella giornata di oggi per l’ultima volta prima di partire nuovamente in direzione capitale e giocare solo 4 giorni dopo sullo stesso campo dove ha perso l’opportunità di sollevare il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Italiana.

L’ambiente, come prevedibile, è chiaramente depresso e regna una grande incertezza sul futuro. Le possibilità ridotte all’osso di giocare in UEFA Champions League che garantiranno budget minori al club ridimensionano il progetto.

Vincendo le ultime due partite contro Roma e Monza il Milan sarebbe aritmeticamente in Conference League. Per Champions e Europa League, invece, dipenderà da altri incroci (LEGGI QUI QUALI)

Milan, le ultime dall’allenamento: febbre per Walker

Dall’allenamento di Milanello emergono alcune indisponibilità per la sfida contro la squadra di Claudio Ranieri.

Saranno indisponibili per Roma Bondo, alle prese con i postumi del trauma alla caviglia. Chukwueze ha un’infiammazione al pube. febbre, invece, per Walker.