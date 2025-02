Milan, da Theo Hernandez agli infortunati: le ultime dall’allenamento

Le ultime da Milanello sugli infortunati del Milan in vista della trasferta in campionato contro il Torino, valida per la 26ª giornata

Dopo l’eliminazione nei playoff di Champions League subita ai danni del Feyenoord, il Milan è tornato in campo per preparare la trasferta di campionato contro il Torino.

I rossoneri sono scesi in campo per il consueto allenamento, con diverse notizie che arrivano sia per gli uomini in difesa che per quelli in avanti.

Da Kyle Walker, non al meglio dopo la gara contro la formazione olandese fino a Christian Pulisic, che aveva avuto diversi problemi anche prima della partita in Champions League.

In più, filtra una novità per quanto riguarda l’allenatore dei rossoneri. Sérgio Conceição terrà infatti la consueta intervista pre partita, dopo averla saltato nelle ultime due occasioni di campionato.

Milan, il punto sugli infortunati in vista del Torino

Sono tante le novità che arrivano da Milanello, dalla difesa all’attacco. Kyle Walker dopo il problema muscolare accusato alla coscia sinistra verrà valutato nelle prossime ore. Difficile un suo impiego contro il Torino, con lo staff medico che non vorrebbe rischiare di perdere il terzino inglese per un infortunio più serio, nonostante la volontà del giocatore sia quella di scendere in campo. Al suo posto, potrebbe esserci spazio per Jimenez.

Theo Hernandez è parso molto abbattuto ma con l’infortunio di Walker, è molto probabile per lui una maglia da titolare, con la decisione definitiva che verrà presa nelle prossime ore. Buone notizie per quanto riguarda Pulisic, che sta bene e si è allenato con il gruppo.

Conceição di nuovo in conferenza stampa

Un’altra novità riguarda il pre partita. Sérgio Conceição, allenatore dei rossoneri, parteciperà alla consueta intervista pre partita in vista della gara contro il Torino.

Un ritorno in campionato, dato che l’allenatore portoghese aveva saltato le ultime due prima delle gare contro Verona ed Empoli. Appuntamento fissato alle ore 13 di venerdì 21 febbraio.

