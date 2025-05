Le novità dall’allenamento del Milan dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna: si fermano in due

Dopo aver perso la finale di Coppa Italia contro il Bologna per 1-0, il Milan ha detto addio anche all’ultimo obiettivo stagionale.

Gli uomini di Sérgio Conceição sono tornati a preparare la prossima gara di Serie A, che li vedrà scendere in campo di nuovo all’Olimpico ma questa volta contro la Roma, che ha tre punti e due posizioni in più in classifica.

Dopo aver analizzato i video della finale, i rossoneri sono scesi in campo per il consueto allenamento in preparazione alla gara.

Sono due i giocatori indisponibili, l’esterno Chukwueze e il centrocampista Bondo. Entrambi, in ogni caso, non avrebbero fatto parte dell’unidici iniziale.

Milan, le ultime dall’allenamento

I dati della gara contro il Bologna hanno evidenziato un dato negativo per quanto riguarda i chilometri corsi dalla squadra, ben 4 in meno rispetto alla media registrata con l’allenatore portoghese in panchina.

Per quanto riguarda il campo invece, non hanno partecipato all’allenamento di venerdì 16 maggio Chukwueze, fermato da un’infiammazione al pube che potrebbe costringerlo a saltare la trasferta a Roma e Bondo, che continua ad avere fastidio alla caviglia.