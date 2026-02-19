Milan-Como, i provvedimenti del giudice sportivo: squalifica di una giornata per Allegri
Durante il secondo tempo di Milan-Como, Allegri ha discusso animatamente con un componente della panchina del Como.
Un episodio che ha portato all’espulsione dell’allenatore toscano, che ha seguito l’ultima parte della gara lontano dalla sua area tecnica.
Alla luce di quanto successo, nel pomeriggio di giovedì 19 febbraio è arrivato il provvedimento del giudice sportivo: “Squalifica per una giornata effettiva di gara. Allegri Massimiliano (Milan): per essere, al 34° del secondo tempo, uscito dall’area tecnica per discutere con un dirigente della squadra avversaria“.
Nessun provvedimento invece per Cesc Fàbregas, anche lui protagonista di un battibecco con lo staff rossonero. Allegri non sarà quindi in panchina per Milan-Parma della 26esima giornata, mentre l’allenatore spagnolo dirigerà normalmente il Como nella trasferta contro la Juventus.