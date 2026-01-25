Milan, Allegri: “Cercheremo di ottenere un risultato positivo. Ricci? È in un buon momento”

Le parole di Massimiliano Allegri ai microfoni di DAZN nel prepartita del match contro la Roma, valido per la ventiduesima giornata di A

Il Milan sfida la Roma per continuare la propria rincorsa sull’Inter, che nell’anticipo della ventiduesima giornata ha sconfitto per 6-2 il Pisa ed è tornato a +6 in classifica.

Nel prepartita del match ha parlato Massimiliano Allegri ai microfoni di DAZN: “Dovremo essere bravi. Quando giochi contro le squadre che giocano uomo-uomo, devi essere bravo tecnicamente, cercando soprattutto di giocare alle spalle dell’avversario. Loro sono bravi e sono in un buon momento. Sarà sicuramente una bella partita“.

Su Ricci: “È in un buon momento, più meno tutti stanno bene. Ho fatto questa scelta perché dei centrocampisti è quello più vicino a Modrić, gli dà anche un po’ di libertà e lui può andare a fare tranquillamente il vertice basso. Poi momentaneamente, secondo me, fa molto meglio la mezzala del centrale davanti alla difesa“.

“Che sensazioni mi dà lo Stadio Olimpico di Roma? La vita è bella perché è fatta di episodi e combinazioni. Stasera abbiamo una partita molto difficile, noi cercheremo di fare una bella partita e soprattutto di ottenere un risultato positivo, che ci consentirebbe di fare un altro passettino in avanti per il raggiungimento dell’obiettivo. La strada è ancora lunga, ci vuole molta calma e pazienza“.