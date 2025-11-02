Le parole di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, al termine del match contro la Roma, posticipo della decima giornata di Serie A

La partita tra Milan e Roma ha consegnato 3 punti ai rossoneri, usciti vincitori per 1-0 grazie al gol di Pavlović e alla parata di Maignan sul rigore di Dybala.

Massimiliano Allegri, una volta terminata la partita, si è recato in zona mista per analizzare la prova dei suoi ragazzi.

L’allenatore rossonero ha cominciato dicendo: “Nei primi 35 minuti la Roma meritava il vantaggio e noi abbiamo sbagliato tutto quello che andava sbagliato. Una volta andati in vantaggio, ci siamo disposti meglio in fase difensiva. Nel secondo tempo siamo tornati in campo molto bene. In area abbiamo difeso discretamente bene“.

E ancora: “L’approccio complicato lo abbiamo avuto per la loro grande pressione. Per assurdo, nelle altre gare abbiamo fatto bene nel primo tempo e male nel secondo. Questa è una squadra che deve migliorare l’autostima e la convinzione. Giocare a San Siro non è facile”.

L’intervista post Milan-Roma di Allegri

Un commento sui singoli: “Rafa ha fatto una buona gara, così come l’ha fatta Nkunku. Lui poi è piccolino, ma di testa ne ha prese molte“. Su Maignan ha poi aggiunto: “Merito mio se è rimasto? Assolutamente no! Merito di Claudio Filippi, uno dei migliori preparatori che c’è in giro e della società che lo voleva fortemente”.



Un ricordo di Galeone? “Per me è una giornata triste, al mister ero legato sia professionalmente che umanamente. Nel ’91 sono arrivato a Pescara, dopo mezz’ora di allenamento ho capito che era diverso. Mi ha detto che se volevo fare il giocatore, dovevo giocare da mezzala. Anche se è passato per un grande offensivo, i principi difensivi li ho imparati tutti da lui“.