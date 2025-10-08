Milan, missione Leao: Allegri al lavoro per renderlo protagonista

Dopo la partita all’Allianz Stadium contro la Juventus, l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha avuto un confronto con Rafael Leao

Un confronto dai toni da chi è rimasto deluso per non aver raccolto il bottino pieno in una trasferta fondamentale per il campionato.

Un dialogo, dopo il pareggio contro la Juventus e le occasioni mancate: Massimiliano Allegri si aspetta di più da Rafa Leao, e al rientro del portoghese dall’infortunio lo ha spronato per farlo rendere al meglio delle sue possibilità.

All’Allianz Stadium, i rossoneri non hanno ottenuto i tre punti nonostante essere andati molto vicini al gol del vantaggio: prima con il rigore sbagliato da Pulisic, poi con due ottime occasioni capitate proprio sui piedi del giocatore portoghese, che non è riuscito a essere incisivo.

Di questo e dell’atteggiamento in generale hanno parlato i due, con Allegri che continua a lavorare per cercare di tirare fuori da Leao tutto il suo potenziale.

Allegri-Leao, il confronto dopo Juventus-Milan

Nella conferenza stampa prima della gara, Allegri aveva dichiarato: “Rafa si deve aiutare da solo. Aiutati che Dio ti aiuta si dice“. Un modo per provare a spronare il proprio giocatore, da cui l’allenatore rossonero si aspetta una stagione determinante al rientro dal problema avuto al polpaccio, che l’ha costretto a saltare il primo mese di campionato (circa 40 giorni).

Poi, nello spogliatoio al termine della gara, l’ex Juventus si è fatto di nuovo sentire, non soddisfatto pienamente dall’atteggiamento avuto dal portoghese in campo. Un obiettivo, quello di cercare di far esprimere al meglio il giocatore con continuità, non riuscita a nessuno degli altri allenatori che si sono seduti sulla panchina del Milan. Ma che Massimiliano Allegri, non vuole di certo abbandonare, puntando tutto sulle concentrazioni e motivazioni che il numero 10 deve trovare al più presto per fare quel salto di qualità che gli manca per entrare definitivamente nell’élite del calcio europeo. I due si ritroverano dopo gli impegni con la nazionale del portoghese, che sfiderà con il Portogallo prima l’Irlanda e poi l’Ungheria.