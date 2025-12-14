Le parole di Massimiliano Allegri nella consueta intervista post partita dopo la gara del suo Milan contro il Sassuolo

Il Milan incappa ancora una volta in un risultato negativo contro una neopromossa: con il Sassuolo finisce 2-2.

I rossoneri arrivavano alla gara dopo l’importante vittoria in rimonta lo scorso weekend contro il Torino di Marco Baroni per 3-2.

Successo arrivato quattro giorni dopo l’eliminazione agli ottavi di Coppa Italia contro la Lazio di Maurizio Sarri allo stadio Olimpico.

Dopo il pareggio contro il Sassuolo nella consueta intervista post partita Massimiliano Allegri ha parlato della prestazione del suo Milan.

Milan, l’intervista post partita di Allegri

Allegri ha cominciato l’intervista parlando della gara: “Abbiamo fatto una buona partita, non siamo stati leggeri. Abbiamo attaccato bene contro una difesa schierata. Il Sassuolo ha ottime qualità offensive. Nei gol potevamo essere un pochino più svegli, poi abbiamo rischiato di perderla. Ci prendiamo questo punto”.

L’allenatore del Milan ha poi continuato: “Indipendentemente dalle caratteristiche dei giocatori, i ragazzi hanno fatto bene. Momentaneamente siamo in testa, e comunque vada saremo almeno terzi. Dobbiamo lavorare molto e prendere meno gol, perché questa cosa va limitata. Ai ragazzi non ho da rimproverare nulla”.

“Importante non perdere”: le parole di Allegri

L’ex Juventus si è soffermato anche sui cambi: “Non sono stato influenzato dalla Supercoppa. Pulisic è rientrato da poco e volevo un centrocampista in più. Loftus-Cheek ha fatto una buona partita. Sul secondo gol eravamo a difesa schierata e ci siamo staccati subito, andava seguito Laurienté. Non possono entrare così facilmente in area”.

Per concludere Allegri ha detto: “Oggi Nkunku ha fatto una buona partita. Nel secondo gol è stato determinante. Un pareggio non cambia le dinamiche di questa squadra. Sappiamo le qualità di tutta la rosa e stiamo facendo buone cose. Non si possono vincere tutte le partite, e dobbiamo dare continuità ai risultati. Oggi avremmo anche potuto perdere, questo punto ritornerà utile. Speriamo che Gabbia non si sia fatto niente di grave. In caso avremo De Winter e Odogu pronti per giocare”.