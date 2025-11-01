Le parole di Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida di campionato tra il suo Milan e la Roma di Gasperini.

Il Milan deve tornare a vincere dopo i due stop contro il Pisa e l’Atalanta. Ci proverà domani sera, domenica 2 novembre, a San Siro contro la Roma di Gasperini.

Alla vigilia del match l’allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa la partita.

“Abbiamo perso un po’ di giocatori ma stiamo gestendo bene la situazione. Domani è una partita molto bella da giocare, complimenti a Gasperini per l’impronta che ha dato subito alla squadra. Nel 2025 ha vinto più trasferte e ha avuto più clean sheet. Noi nelle ultime abbiamo sempre subito gol, dovremo essere bravi a invertire la tendenza”, ha esordito.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete dell’allenatore del Milan.

Milan, le parole di Allegri

Allegri ha continuato: “Leao sta bene ed è a posto, Tomori più difficile e vedremo oggi. Pulisic credo di riaverlo prima di Parma, mentre Rabiot più difficile. Estupinan è recuperato. Jashari ha fatto un solo allenamento e difficilmente sarà in panchina. Nkunku sta meglio”

Il suo focus poi si è spostato sulla Roma: “La Roma sta facendo molto bene ed è meritatamente al primo posto, ha subito 4 gol e ti dà l’occasione di poter segnare sempre. Se resterà in cima fino alla fine non lo so perché il campionato è lungo e la classifica è corta”.

L’allenatore dei rossoneri ha proseguito parlando di Dybala: “Le qualità tecniche di Paulo non le scopriamo ora. E’ un giocatore con la media realizzativa molto alta, quando tira in porte difficilmente sbaglia. Dovremo essere bravi a limitarlo, così come sta crescendo Soulé, Cristante e Pellegrini sono molto bravi… non a caso sono in testa alla classifica”.

Sulla coppia Leao-Nkunku ha detto: “Sono curioso di vederlo anch’io perché non hanno mai giocato insieme. A volte nel calcio si trovano combinazioni che non ti aspetti. Sanno giocare molto bene a calcio, hanno qualità importanti e potrebbero giocare insieme”

Infine, proprio su Leao, ha concluso: “Entrare nella testa di Leao è molto difficile, credo che l’infortunio l’abbia frenato ma ha voglia di fare bene e sta tornando in condizione. Non è ancora al 100%, bisognerà portare pazienza”