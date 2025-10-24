Milan, Allegri: “Dovevamo chiudere la partita, sarà un punto pesante per il nostro obiettivo”

L’intervista post Milan-Pisa di Massimiliano Allegri

L’ottava giornata di Serie A si apre con un impronosticabile pareggio per 2-2 tra il Milan di Allegri e il Pisa di Gilardino. Dopo l’iniziale gol di Leao, i nerazzurri erano passati in vantaggio con i gol di Cuadrado (su rigore) e Nzola. A portare la partita sul definitivo 2-2 ci ha pensato Zachary Athekame, alla quinta partita ufficiale con il Milan.

Al termine del 90 di San Siro, Massimiliano Allegri ha commentato la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Siamo contenti del risultato preso alla fine, del pareggio. Dov’è che secondo me abbiamo sbagliato? Una volta in vantaggio, dovevamo chiudere la partita, perlomeno portarsi sul 2-0 perché loro erano in difficoltà, e non l’abbiamo fatto“.

Sulle cose che non hanno funzionato, invece, l’allenatore livornese ha dichiarato: “Al tempo stesso eravamo troppo lunghi perché le due punte erano lontane dai centrocampisti in fase di non possesso, e i mezzo al centrocampo troppi buchi. Noi non siamo stati bravi a rimanere compatti dopo l’1-0“.

Sugli ultimi minuti della partita, l’allenatore rossonero ha aggiunto: “Ci sono state due cose che vanno migliorate, perché in 5 minuti si fanno tante azioni. Basta fare due azioni giuste per poter vincere la partita, nello stesso tempo non bisogna perdere la testa“.

Allegri: “Difficoltà con le neopromosse? Non è una coincidenza”

L’allenatore rossonero ha è tornato anche sulle difficoltà contro le neopromosse, prima con la sconfitta contro la Cremonese e poi con il pareggio contro il Pisa: “Non è questione di coincidenza, è questione di crescita e di capire i momenti della partita. Stasera bisognava farlo, uno volta in vantaggio bisognava essere più lucidi e veloci“.

Allegri ha parlato della prestazione della squadra di Gilardino: “Il Pisa ha fatto la sua buona partita, soprattutto perché ha sfruttato le nostre pecche. Noi ci allungavamo troppo. Dopo l’1-0 era il momento in cui potevamo 2-0, abbiamo avuto delle situazioni in cui dovevamo essere più lucidi. Su questo bisogna continuare a lavorare“.

“Sarà un punto pesante”

Massimiliano Allegri è ha aggiunto sulle cose da migliorare da parte della sua squadra: “Bisognava essere un pochino più puliti e piu calmi. Di occasioni ne abbiamo avute, però negli ultimi 5 minuti non possiamo andare tutti in avanti e rischiare di prendere il contropiede e perdere la partita, così è follia pura e non va bene“.

L’intervista dell’allenatore del Milan si è conclusa così: “Siamo amareggiati e dispiaciuti, alla lunga sarà un punto pesante ai fini del nostro obiettivo stagionale. Non abbiamo perso e questa è una cosa positiva, al tempo stesso ci servirà per migliorare tante cose“.