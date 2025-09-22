Milan, Allegri: “La lotteria dei rigori va evitata. Leao verrà valutato per il Napoli”

Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia della partita valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia contro il Lecce

Terza vittoria consecutiva per il Milan di Massimiliano Allegri. La vittoria esterna per 3-0 contro l’Udinese ha dato continuità alle vittorie contro Lecce e Bologna.

Nella giornata di domani, 23 settembre, i rossoneri saranno impegnati per i sedicesimi di Coppa Italia dopo la vittoria al primo turno contro il Bari per 2-0.

Il prossimo avversario sarà il Lecce di Eusebio di Francesco. Massimiliano Allegri, ai microfoni di sportmediaset, ha presentato la partita rivelando anche alcune novità sulle condizioni di Rafa Leao.

Di seguito le dichiarazioni sull’attaccante portoghese: “Rafa domani non sarà sicuramente della partita. Lo valuteremo nei prossimi giorni per capire se potrà essere disponibile per la partita contro il Napoli”.

Le parole di Massimiliano Allegri

L’allenatore ha anche parlato di un possibile impiego dal primo minuto di Nkunku: “Potrebbe anche partire dall’inizio, sta meglio e domani potrà essere un’occasione per vedere chi fino ad adesso ha giocato meno ma dovrà essere anche un’occasione per vincere”.

Ha poi analizzato la partita: “Domani sarà una gara da dentro o fuori, diversa dal campionato. Non ci saranno nemmeno i supplementari e la lotteria dei rigori va evitata. Vincere queste partite non è mai facile, dovremo avere il giusto approccio”. Ha poi concluso riguardo il seguire la partita dalla tribuna: “Speriamo che sia l’ultima volta, perché non posso permettermelo più. Quando non segui la partita dalla panchina, la vivi in maniera diversa”.