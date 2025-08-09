Le parole dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, dopo l’amichevole pareggiata 1-1 dai rossoneri contro il Leeds

Il Milan ha pareggiato 1-1 contro il Leeds in amichevole. È stato il primo match con la maglia rossonera per Ardon Jashari, arrivato pochi giorni fa dopo una lunga trattativa.

Ne ha parlato l’allenatore del Milan Massimiliano Allegri, che ha commentato il suo esordio, oltre a diversi temi della gara ai microfoni di Sky Sport.

Nel frattempo, i rossoneri hanno salutato Malick Thiaw: nonostante le proposte di rinnovo da parte dello stesso Allegri e di Tare, il difensore ha scelto il Newcastle.

Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore nel post partita.

Milan, Allegri: “Dobbiamo mantenere l’equilibrio”

Allegri ha cominciato parlando della rosa a disposizione: “I giocatori mi hanno sempre insegnato che vanno allenati prima di dare dei giudizi. Momentaneamente abbiamo lavorato bene. Non dobbiamo fare grandi pensieri ma dobbiamo mantenere l’equilibrio perché abbiamo il campionato, la Coppa Italia e la Supercoppa. Dovremmo mantenere questo equilibrio tutto l’anno”.

Ha concluso commentando l’impatto dei nuovi arrivati, in particolare Jashari, Modrić ed Estupiñán: “Per stare a grandi livello devi avere un’intelligenza importante e ti devi mettere a disposizione della squadra. Modric è straordinario. Jashari oggi mi ha sorpreso per come ha fatto. C’è comunque da migliorare. Non bisogna esaltarsi troppo, la squadra deve lavorare tanto. Estupiñán? È cresciuto molto e quando arrivi in un posto nuovo e più difficile ambientarsi“.