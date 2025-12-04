Le parole di Massimiliano Allegri dopo la sfida tra la Lazio e il suo Milan, valida per gli ottavi di Coppa Italia

La Lazio passa il turno di Coppa Italia grazie alla vittoria contro il Milan. I biancocelesti affronteranno ai quarti di finale il Bologna di Italiano.

Al termine della partita, Massimiliano Allegri ha commentato la prestazione offerta dalla sua squadra.

“Chi vince ha sempre ragione. La Lazio ha vinto, anche se aveva più difficoltà rispetto a sabato. Era una partita bloccata. Chi segnava per primo, vinceva. Abbiamo subito dal calcio d’angolo, dove potevamo difendere meglio. Jashari ha fatto una bella partita, Ricci ed Estupinan anche. Dispiace esser usciti dalla Coppa Italia, ma adesso bisogna pensare agli altri impegni“, ha esordito.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete dell’allenatore rossonero.

Milan, le parole di Allegri

Allegri ha continuato: “Bisogna essere arrabbiati perché quando sei eliminato c’è dispiacere visto che avevamo un obiettivo“. Poi si è soffermato su Leao: “Anche stasera ha avuto belle occasioni sia dentro sia fuori dall’area e quando non c’è lui bisogna occupare l’area. Di sicuro si è messo a disposizione della squadra come tutti gli altri. Bisogna andare avanti e il nostro obiettivo è tornare in Champions il prossimo anno“.

E ancora: “Abbiamo sbagliato delle palle facili, abbiamo regalato una punizione e abbiamo preso gol. Quando abbiamo il dominio diventiamo pericolosi, ma dobbiamo migliorare“.

I commenti di Allegri dopo la sconfitta di Roma

Allegri ha proseguito: “Abbiamo Pulisic e Leao che hanno fatto 10 gol in due. Abbiamo bisogno più dei centrocampisti, di fare qualcosa in più nelle palle inattive e in questi momenti delle partite dobbiamo essere più attenti“.

Infine ha concluso: “Scaramantico? Le persone negative me le sento subito addosso. È ancora lungo. Abbiamo il Torino. Il Milan solo l’anno del Covid ha vinto a Torino. Affronteremo una partita difficile. Iniziamo a vedere quella partita, poi penseremo al resto“.