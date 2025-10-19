Milan, Allegri: “Primo posto? Lontani dal quinto. Ho detto io a Leao di tirare il rigore”

Le parole di Massimiliano Allegri al termine della sfida di campionato tra il suo Milan e la Fiorentina.

Finisce sul 2-1 la sfida della settima giornata di campionato tra Milan e Fiorentina. Con questa vittoria i rossoneri sono momentaneamente in vetta alla classifica. Decisive le reti di Rafael Leao che hanno permesso di portare a casa i tre punti ai padroni di casa.

Al termine del match Massimiliano Allegri ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi questa sera, domenica 19 ottobre, ai microfoni di DAZN.

“La squadra ha fatto una buona partita. Fino al gol non abbiamo mai subito. Dopo il gol subito c’è stata una bella reazione, non era semplice e siamo contenti del risultato“, ha esordito.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete dell’allenatore del Milan.

Milan, le parole di Allegri

Allegri poi si è soffermato su Leao: “Quando aveva Gimenez era più libero di andare ma si può abituare a giocare anche senza centravanti. Anche Fofana ha fatto inserimenti da mezz’ala. E un vantaggio importante perché riusciamo a riempire bene l’area. Rigore? Ho indicato io a Rafa di tirare il rigore, stamattina li aveva provati ed era andata bene. Cosa ne penso del rigore? Non l’ho visto. Una volta te li danno a favore, una volta te li danno contro. Il Var è una situazione soggettiva, quindi bisogna accettarlo. Poi va sempre così”.

L’allenatore rossonero ha concluso: “Dobbiamo goderci questa vittoria, mancano ancora tanti punti per arrivare al nostro obiettivo. Dobbiamo recuperare più energie possibili perché alla prossima partita saremo sempre questi se non recuperiamo nessuno. Il cammino è ancora lungo“. In conferenza stampa ha poi aggiunto: “Bello essere in testa alla classifica. Perché sei più lontano dal quinto posto, perché è quello l’obiettivo. In questo momento del campionato ho detto ai ragazzi che si spezza la classifica”.