Milan, Allegri: “-5 dall’Inter? Noi guardiamo dietro. Ci sono ancora tante partite da fare”

Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri dopo la vittoria del Milan per 3-0 sul Bologna

Il Milan torna a vincere dopo il pari contro la Roma e lo fa in maniera più che convincente stendendo il Bologna per 3-0. Una prestazione solida da parte dei rossoneri che si confermano sempre di più l’anti-Inter in questa fase di campionato.

Proprio grazie al successo al “Dall’Ara“, segnato dalle reti di Loftus-Cheek, Nkunku (su rigore) e Rabiot, i rossoneri si mantengono a -5 dai nerazzurri in vetta, a poco più di un mese di distanza dal derby della Madonnina. Ma non solo, anche 22 partite senza perdere in campionato e +7 sul 5° posto.

Massimiliano Allegri, dunque, è intervenuto come di consueto ai microfoni del post partita. Queste le sue dichiarazioni: “Sono tutti giocatori di qualità, stasera era una partita da affrontare seriamente. Il Bologna è sempre pericoloso, siamo stati molto bravi in entrambe le fasi“.

“Una buona partita, secondo me possiamo fare ancora meglio sulla gestione della palla e sulle giocate più precise e determinanti. Abbiamo giocato meglio perché davanti abbiamo fatto molto bene con Nkunku e RLC”.

Milan, Allegri: “Ci sono ancora tanti punti da fare”

Max Allegri, poi, ha continuato: “Step in avanti? Era importante arrivare a 50 punti, il nostro obiettivo è sempre stare nelle prime 4 e sarà complicato perché il campionato è ancora lungo“.

“Più importante il -5 dall’Inter o il +7 dalla Roma? Sempre guardare dietro, ci sono ancora tanti punti da fare per arrivare al nostro obiettivo. Bisogna fare un passettino alla volta, godiamoci questa sosta e recuperiamo giocatori per il Pisa, sarebbe bello avere tutti a disposizione“.

L’allenatore rossonero, si è concentrato poi sugli ultimi minuti della gara: “Non prendere gol fa sempre bene, è molto importante. I giovani con poche partite si fanno prendere dall’entusiasmo, tipo Pavlovic che andava in giro per il campo. A fine partita bastava girare palla, chi è entrato l’ha fatto molto bene. Bisogna essere contenti ma da domani pensare già a domani“.

Infine, Allegri ha concluso: “Giocare meno quanto incide? Io dico sempre che a me piacerebbe giocare tante partite, purtroppo quest’anno non è così. Sfrutteremo al meglio il tempo che abbiamo per preparare le partite e poi giocare la Champions l’anno prossimo“.