Le parole di Allegri alla vigilia di Milan-Bari, gara valida per il primo turno di Coppa Italia

I rossoneri si preparano a scendere in campo per il primo vero impegno stagionale.

In programma nella serata di domani, 17 agosto, il Milan giocherà contro il Bari nella gara valida per i trentaduesimi di Coppa Italia (LEGGI QUI IL TABELLONE COMPLETO DELLA COMPETIZIONE).

Alla vigilia del match e ai microfoni di Sportmediaset, l’allenatore rossonero Massimiliano Allegri oltre che presentare la partita ha parlato anche del mercato della sua squadra e del lavoro svolto dalla dirigenza rossonera.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

Milan, le parole di Allegri alla vigilia del Bari

Allegri ha iniziato la sua intervista parlando del primo impegno stagionale a cui si sottoporranno i rossoneri: “C’è grande entusiasmo e ringraziamo tutti i tifosi che domani arriveranno allo stadio. Dovremmo essere bravi noi a giocare una partita di responsabilità, ordinata e di grande tecnica”.

Sull’avversario che affronteranno in Coppa Italia: “Dovremmo avere grande rispetto del Bari, è una squadra organizzata e con un buon allenatore: ha fatto una buona preparazione. Domani conta la vittoria, dobbiamo cercare di andare avanti per arrivare a maggio alle finali. È uno dei nostri tre obiettivi ed è una partita per noi molto importante a livello mentale. È un passo in avanti che dobbiamo fare. Il campionato si giocherà su 38 partite e bisognerà mantenere un grande equilibrio”.

Infine, l’allenatore rossonero ha dato un parere sul lavoro svolto dalla dirigenza in questo mercato estivo: “Credo che il Milan, la società, abbiano lavorato molto bene in entrata e in uscita. Tare ha lavorato molto bene. I nuovi si sono integrati molto bene: c’è un buono spirito”.