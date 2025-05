Milan, aumenta la fiducia per Allegri: la situazione

Aumenta la fiducia del Milan per Allegri: i rossoneri offrono un biennale da 5 milioni più bonus a stagione con opzione per il terzo anno

Come anticipato nei giorni scorsi, tra i nomi sulla lista del Milan c’è anche quello di Massimiliano Allegri. Sta infatti aumentando la fiducia del club rossonero di avere l’ok definitivo da parte dell’allenatore nel giro di 24/48 ore. Proprio per anticipare un’eventuale ritorno del Napoli o l’arrivo dell’Inter.

L’offerta che il Milan mette sul tavolo è di 5 milioni più bonus a stagione per due anni, con opzione per il terzo. Aumenta dunque la fiducia di poter ottenere il via libera da parte dell’ex Juventus, che non è ancora arrivato.

Resta comunque in stand-by la situazione fra Allegri e il Napoli, legata anche al futuro di Antonio Conte. L’allenatore livornese è la prima scelta degli azzurri in caso di separazione dal pugliese.

Nel frattempo, però, i rossoneri credono sempre di più a un ritorno dell’allenatore livornese, e sperano di convincerlo. La sensazione del Milan è che l’allenatore livornese possa tornare in rossonero dopo più di 11 anni, e la fiducia per il buon esito della trattativa è in aumento.

Possibile ritorno per Allegri

Per Massimiliano Allegri sarebbe ovviamente un ritorno al Milan, dopo le tre stagioni e mezzo vissute tra il 2010 e il gennaio 2014, con un totale di 178 panchine nei suoi anni in rossonero. In mezzo lo Scudetto conquistato nel 2011, prima delle due esperienze alla Juventus.

I rossoneri credono sempre di più a questa possibilità, lavorando con fiducia per il profilo dell’allenatore classe ’67. Dopo un anno lontano dalle panchine, Allegri sembra essere pronto a tornare in Serie A. Il Milan punta ad anticipare la concorrenza.