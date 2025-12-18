Questo sito contribuisce all'audience di

Milan, Allegri: “Loro hanno difeso meglio, stiamo prendendo troppi gol facili”

Redazione 18 Dicembre 2025
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan (IMAGO)
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan (IMAGO)

Le parole di Massimiliano Allegri dopo la gara tra Milan e Napoli di Supercoppa Italiana: le dichiarazioni post partita

Si è conclusa la prima semifinale della Supercoppa Italiana tra Milan e Napoli.

Gara che ha visto superare il turno il Napoli per 2-0, dopo che il primo tempo si era concluso sull’1-0 per gli azzurri grazie alla rete siglata da Neres.

Squadra che troverà dunque la vincente tra Bologna e Inter, in campo venerdì 19 dicembre alle 20.

Intanto, di seguito tutte le dichiarazioni post partita dell’allenatore del Milan Massimiliano Allegri al termine dell’incontro.

Milan-Napoli, le dichiarazioni di Allegri

Massimiliano Allegri ha detto sulla gara: “È stata una partita ben giocata da entrambe le squadre. Loro hanno difeso meglio e hanno vinto. Abbiamo perso in Coppa e Supercoppa e dobbiamo riprendere il nostro cammino“.

Per poi continuare con: “Gli arbitri sono stati bravi. Noi abbiamo preso il primo gol dove dovevamo difendere meglio. Nelle ultime partite stiamo prendendo gol troppo facilmente e dobbiamo migliorare. Dobbiamo vedere questa partita come opportunità e ci dispiace essere usciti“.

Milan, Allegri (IMAGO)
Milan, Allegri (IMAGO)

Sul futuro

L’allenatore ha poi detto su alcuni singoli: “Abbiamo avuto situazioni favorevoli ma dovevamo attaccare meglio l’area. Le partita vengono decise dagli errori: l’abbiamo fatto nel primo gol, abbiamo perso due palloni e così è andata. Nkunku? Si è dato da fare e magari un gol lo sbloccherà. È un ragazzo che è in Italia da tre mesi e ha bisogno di inserirsi, ma le qualità sono importanti e le dobbiamo sfruttare“.

Per concludere con: “Se per tre partite di fila prendi due gol vuol dire che c’è qualcosa da rivedere. Difesa a 4 in futuro? Non è che una partita deve farci stravolgere tre mesi di lavoro. Solo la serenità ci può portare a conquistare il nostro obiettivo, che è di entrare tra le prime quattro. Non dobbiamo perdere la fiducia, se fino a ora abbiamo raggiunto buoni risultatic’è un motivo“.

Ai microfoni è intervenuto anche Rabiot:Ci mancano Gimenez e Leao? Non credo, dobbiamo ritrovare compatezza e solidità che abbiamo perso nelle ultime partite. Non hanno fatto tanto loro, ma siamo stati leggeri in difesa. Dobbiamo restare tranquilli e continuare il nostro percorso, potevamo giocarci un trofeo e ci dispiace. Arbitri? Possono fare meglio, non parlo solo del Milan. In questo momento non stanno facendo bene ma non c’entra con la sconfitta di oggi“.