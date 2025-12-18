Le parole di Massimiliano Allegri dopo la gara tra Milan e Napoli di Supercoppa Italiana: le dichiarazioni post partita

Si è conclusa la prima semifinale della Supercoppa Italiana tra Milan e Napoli.

Gara che ha visto superare il turno il Napoli per 2-0, dopo che il primo tempo si era concluso sull’1-0 per gli azzurri grazie alla rete siglata da Neres.

Squadra che troverà dunque la vincente tra Bologna e Inter, in campo venerdì 19 dicembre alle 20.

Intanto, di seguito tutte le dichiarazioni post partita dell’allenatore del Milan Massimiliano Allegri al termine dell’incontro.

Massimiliano Allegri ha detto sulla gara: “È stata una partita ben giocata da entrambe le squadre. Loro hanno difeso meglio e hanno vinto. Abbiamo perso in Coppa e Supercoppa e dobbiamo riprendere il nostro cammino“.

Per poi continuare con: “Gli arbitri sono stati bravi. Noi abbiamo preso il primo gol dove dovevamo difendere meglio. Nelle ultime partite stiamo prendendo gol troppo facilmente e dobbiamo migliorare. Dobbiamo vedere questa partita come opportunità e ci dispiace essere usciti“.

L’allenatore ha poi detto su alcuni singoli: “Abbiamo avuto situazioni favorevoli ma dovevamo attaccare meglio l’area. Le partita vengono decise dagli errori: l’abbiamo fatto nel primo gol, abbiamo perso due palloni e così è andata. Nkunku? Si è dato da fare e magari un gol lo sbloccherà. È un ragazzo che è in Italia da tre mesi e ha bisogno di inserirsi, ma le qualità sono importanti e le dobbiamo sfruttare“.

Per concludere con: “Se per tre partite di fila prendi due gol vuol dire che c’è qualcosa da rivedere. Difesa a 4 in futuro? Non è che una partita deve farci stravolgere tre mesi di lavoro. Solo la serenità ci può portare a conquistare il nostro obiettivo, che è di entrare tra le prime quattro. Non dobbiamo perdere la fiducia, se fino a ora abbiamo raggiunto buoni risultatic’è un motivo“.

Ai microfoni è intervenuto anche Rabiot: “Ci mancano Gimenez e Leao? Non credo, dobbiamo ritrovare compatezza e solidità che abbiamo perso nelle ultime partite. Non hanno fatto tanto loro, ma siamo stati leggeri in difesa. Dobbiamo restare tranquilli e continuare il nostro percorso, potevamo giocarci un trofeo e ci dispiace. Arbitri? Possono fare meglio, non parlo solo del Milan. In questo momento non stanno facendo bene ma non c’entra con la sconfitta di oggi“.