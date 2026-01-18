L’allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha commentato a Dazn la prestazione della squadra contro il Lecce

Il Milan vince contro il Lecce. La gara di San Siro è terminata 1 a o, con l’unica rete di serata segnata da Niclas Füllkrug. Al termine della sfida, Massimiliano Allegri ha analizzato la prestazione dei suoi.

L’allenatore del Milan ha esordito dicendo: “Le sostituzioni sono determinanti, chi entra deve alzare il livello. C’era bisogno di Füllkrug dentro l’area, c’era bisogno di freschezza più che fisica, mentale, I ragazzi sono stati bravi come a Como. Il gruppo è meraviglioso ma siamo a metà dell’opera per raggiungere il nostro obiettivo.”

Allegri ha proseguito dicendo: “Füllkrug si era allenato poco al West Ham, poi ha preso la botta al piede. È una soluzione importante per il finale di partita. Possiamo giocare con varie coppie d’attacco, ma dobbiamo fare meglio sulla precisione dei passaggi. Dobbiamo essere più lucidi, veloci ma meno frettolosi negli ultimi 20 metri. Nel secondo tempo il Lecce è un po’ calato, noi abbiamo aumentato i giri del motore ed è stata una cosa buona“. Sui singoli ha aggiunto: “Jashari ha fatto una buona partita, stessa cosa Ricci, è un ragazzo molto intelligente. Estupiñán ha fatto una buona partita“.

Infine una battuta sui calcoli dei punti che mancano alla qualificazione alla Champions: “Quando smetterò di fare calcoli? Quando saremo matematicamente tra le prime 4. Ad oggi, la quota Champions League è 74 punti“.