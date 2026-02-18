L’allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha commentato la prestazione dei rossoneri al termine della sfida contro il Como

Il Milan pareggia contro il Como. La sfida di San Siro è terminata 1 a 1, con le reti segnate da Nico Paz e Leao

Al termine del match, Massimiliano Allegri ha commentato la prestazione dei rossoneri. L’allenatore ha esordito dicendo: “Giocare contro il Como non era semplice. Dopo essere andati sotto la squadra ha avuto una buona reazione. Dobbiamo pensare a tornare alla vittoria domenica contro il Parma“.

Il focus si è poi spostato sulla tattica: “È stata una partita complicata, a tratti noiosa. Leao è stato bravo a fare gol, Jashari a fare l’assist. Dobbiamo rimanere calmi, continuare a lavorare”

Sull’espulsione ha dichiarato: “Penso ci sia stato un fallo. Saelemaekers stava riprendendo, penso lo abbia trattenuto Fabregas“. Dallo studio hanno fatto notare che l’allenatore del Como ha confessato il gesto e Allegri ha aggiunto: “Capisco, ma allora la prossima volta che parte uno sulla linea faccio una scivolata ed entro anche io. Sono andato lì per difendere Saelemaekers ed è venuto contro di me un membro del Como“.

Le parole di Allegri

Allegri ha proseguito così: “Il calcio è bello perché da un giorno all’altro c’è l’imprevisto e si può capovolgere la classifica. La squadra ha fatto 24 risultati utili consecutivi, domenica dovremo tornare a vincere per mantenere il vantaggio sulle inseguitrici“.