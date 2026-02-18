Milan, Allegri: “Espulsione? Ho difeso Saelemaekers, Fabregas lo ha trattenuto”
L’allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha commentato la prestazione dei rossoneri al termine della sfida contro il Como
Il Milan pareggia contro il Como. La sfida di San Siro è terminata 1 a 1, con le reti segnate da Nico Paz e Leao
Al termine del match, Massimiliano Allegri ha commentato la prestazione dei rossoneri. L’allenatore ha esordito dicendo: “Giocare contro il Como non era semplice. Dopo essere andati sotto la squadra ha avuto una buona reazione. Dobbiamo pensare a tornare alla vittoria domenica contro il Parma“.
Il focus si è poi spostato sulla tattica: “È stata una partita complicata, a tratti noiosa. Leao è stato bravo a fare gol, Jashari a fare l’assist. Dobbiamo rimanere calmi, continuare a lavorare”
Sull’espulsione ha dichiarato: “Penso ci sia stato un fallo. Saelemaekers stava riprendendo, penso lo abbia trattenuto Fabregas“. Dallo studio hanno fatto notare che l’allenatore del Como ha confessato il gesto e Allegri ha aggiunto: “Capisco, ma allora la prossima volta che parte uno sulla linea faccio una scivolata ed entro anche io. Sono andato lì per difendere Saelemaekers ed è venuto contro di me un membro del Como“.
Le parole di Allegri
Allegri ha proseguito così: “Il calcio è bello perché da un giorno all’altro c’è l’imprevisto e si può capovolgere la classifica. La squadra ha fatto 24 risultati utili consecutivi, domenica dovremo tornare a vincere per mantenere il vantaggio sulle inseguitrici“.