Le parole di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, alla vigilia della sfida contro l’Udinese

Il Milan non vuole più fermarsi. Dopo l’iniziale passo falso contro la Cremonese, i rossoneri hanno messo insieme due vittorie di fila, ritrovando sorrisi ed entusiasmo. Adesso ai ragazzi di Allegri spetta una partita molto ostica, contro l’Udinese di Runjaic che non ha ancora perso fin qui.

Come di consueto, alla vigilia del match l’allenatore rossonero – che in Friuli non sarà in panchina causa squalifica – ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.

Allegri ha esordito dichiarando: “La squadra viene da due vittorie, domani affrontiamo una partita molto difficile. Giocare a Udine è sempre molto complicato, per noi sarà un test importante perché dobbiamo dare continuità alle due vittorie fatte. Siamo all’inizio del percorso, domani abbiamo un’opportunità importante. Abbiamo ancora dei difetti, dobbiamo continuare a lavorare. Appena inizia la partita dobbiamo accendere l’interruttore altrimenti ci facciamo del male, dovremo fare una partita di grande compattezza e tecnica. Quella di domani è una delle quattro partite più importanti del campionato”.

Poi, sulle condizioni degli infortunati: “Leao sta procedendo bene, speriamo di averlo a disposizione per il Napoli: è tanto che è fermo e dovremo valutarlo. Maignan è a posto, credo che martedì sarà in porta contro il Lecce”.

Milan, le parole di Allegri in conferenza stampa

L’allenatore ha anche parlato di Fofana: “È un giocatore importante, che però deve fare più gol. Stiamo lavorando con tutti in quel senso lì, l’importante è dimenticarsi delle vittorie e pensare a quello che dovremo fare”.

“Abbiamo degli attaccanti molto bravi e validi, sono giocatori con gol nelle gambe. Gimenez sta facendo bene, deve stare sereno perché ha sempre fatto gol e ne farà ancora. I centrocampisti e i difensori stessi ci possono dare una mano a livello realizzativo”.

Dopo l’espulsione arrivata per le proteste contro il quarto uomo in seguito al rigore tolto contro il Bologna, Allegri ha anche parlato del VAR: “Io non so su cosa dovrebbero migliorare arbitri e VAR. Posso dire che il VAR ha diminuito l’errore all’interno della partita, poi è normale che in tante situazioni è soggettivo, e quindi gli errori ci saranno ancora. Secondo me una situazione in cui bisogna metter mano riguarda il fuorigioco, quando è oggettivo ma comunque l’azione continua e nasce un calcio d’angolo che porta a un gol. Bisogna far diventare il VAR più oggettivo possibile”.

Su Pulisic, invece: “Sta molto meglio, è entrato bene contro il Bologna. È un giocatore veramente bravo, domani deciderò se farlo partire dall’inizio o portarlo di nuovo in panchina. Come successo domenica scorsa, i cambi daranno un apporto molto importante alla squadra“.

“Domani decido se Pulisic partirà dal primo”

Per l’allenatore rossonero ci sono diverse cose da migliorare: “Abbiamo 10 giocatori nuovi e non sono pochi, più passerà il tempo e più faremo meglio. Dobbiamo anche migliorare la gestione della partita, spesso contro il Bologna abbiamo sbagliato scelte. Allo stesso modo non dobbiamo pensare che siano risolti i problemi a livello difensivo”.

Con Maignan e Leao assenti, Allegri ha anche reso noto chi sarà il capitano di domani: “Credo che al 99% domani sarà Gabbia il capitano. Così avete scoperto uno che gioca”.

Poi, sull’obiettivo stagionale: “Dobbiamo tenere un profilo molto basso, non bisogna passare da esaltarsi a deprimersi in un attimo. I ragazzi lo sanno: quando siamo al Milan la normalità è vincere le partite, non deve essere un’eccezione. Dobbiamo arrivare al nostro obiettivo passo dopo passo”.

E infine, non potevano mancare gli elogi per Luka Modric: “Sono stato fortunato ad allenare tanti campioni. Modric è un Pallone d’Oro, un piacere vederlo allenare e giocare. Soprattutto è un uomo molto umile, che si mette a disposizione del gruppo”.