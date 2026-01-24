La conferenza stampa di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, in vista del match di domenica 25 gennaio contro la Roma

Il Milan secondo in classifica vuole dare continuità alle ultime due vittorie contro Como e Lecce, e ad attenderlo ci sarà la Roma di Gasperini.

Alla vigilia della partita, in programma domenica 25 gennaio alle 20:45, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida.

L’allenatore rossonero ha esordito: “La visita della proprietà ha fatto molto piacere a tutti. È un momento molto importante della stagione perché ci giochiamo il nostro obiettivo stagionale. È stata una visita gradita, abbiamo fatto una bella chiacchierata. Domani affronteremo una squadra che sta lottando con noi, e Gasperini sta facendo un ottimo lavoro, e la Roma lo rispecchia, perché è brava sia nella fase offensiva sia in quella difensiva”.

Sugli infortunati ha poi aggiunto: “Oggi faremo l’ultimo allenamento, ma Saelemaekers stava molto meglio ieri e oggi valuterò se farlo partire dall’inizio. Gimenez sarà una risorsa importante per il finale di stagione; mentre Leao sta convivendo con il fastidio all’adduttore”.

Allegri: “Leao sta crescendo, difficile sia costante per 90′”

“Leao ha un’infiammazione all’adduttore ma ci gioca sopra è sta facendo bene. Lui è cresciuto ma deve crescere ancora; è difficile che un giocatore di talento sia costante per 90′”, ha aggiunto sul numero 10 portoghese. Su Ricci ha poi spiegato: “Sono molto contento di lui, penso che ora il ruolo di mezzala sia il più adatto, poi magari in futuro potrà diventare anche un ottimo giocatore davanti alla difesa”.

Sul calciomercato ha ammesso: “Füllkrug è stato un arrivo importante. La società è sempre attenta, poi come ho detto: se arriva qualcuno deve migliorare la rosa, altrimenti non ha senso. Poi anche i ragazzi giovani arrivati in estate stanno crescendo, come Athekame e Odogu”.

La conferenza stampa di Allegri prima di Roma-Milan

“Per quanto riguarda le assenze degli altri allenatori in conferenza stampa sono decisioni loro, non mi riguardano”, ha aggiunto Allegri, che poi ha spiegato: “Sono ripetitivo sull’obiettivo Champions perché è troppo importante, soprattutto a livello economico, per la società. Il gap tra le società italiane e quelle inglesi e spagnole, a livello di fatturato, è troppo ampio. Per questo motivo è molto importante centrare l’obiettivo di entrare nelle prime 4, e per arrivarci bisogna fare molta fatica, e stare zitti”.

Sui possibili miglioramenti della rosa Allegri ha poi detto: “A gennaio è molto difficile, poi ci sono delle eccezioni come Füllkrug, dove il direttore è stato molto bravo a portarlo subito”. “Un mese di fila fuori casa? Basta non pensarci, e concentrarci solo su cosa dobbiamo fare”, ha spiegato l’allenatore rossonero sul calendario.