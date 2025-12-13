Massimiliano Allegri ha analizzato la sfida contro il Sassuolo in conferenza stampa. Ecco le parole dell’allenatore rossonero

Altri 3 punti per tenere vivo il sogno scudetto. Domenica 14 dicembre, alle ore 12:30, il Milan affronterà il Sassuolo. I rossoneri puntano a vincere per restare in scia al Napoli, capolista ma a pari punti con la formazione allenata da Massimiliano Allegri.

Il Milan è reduce dalla rocambolesca vittoria contro il Torino. Sotto di due gol, i rossoneri hanno rimontato i granata grazie alla doppietta di Pulisic – febbricitante ed escluso dalla partita fino al giorno prima – e la rete di Rabiot.

Alla vigilia del match è intervenuto in conferenza stampa Massimiliano Allegri. L’allenatore rossonero ha esordito dicendo: “Domani vogliamo invertire i numeri negativi contro le neopromosse. Sono squadre contro cui le partite non finiscono mai. Ha giocatori molto tecnici e grande equilibrio, è una partita da giocare con grande attenzione, rispetto e ordine”

Allegri ha proseguito così: “Pulisic nella vita privata è molto schivo, ma in campo si trasforma. Deve ancora trovare la condizione migliore, come Nkunku che sta migliorando molto, anche fisicamente e a Torino nel secondo tempo ha fatto una grande partita. Leao non ci sarà, ma sarà a disposizione per la Supercoppa, Fofana è rientrato ma domani lo lascio a casa. Athekame è convocato. Gimenez speriamo di averlo il prima possibile”.

Massimiliano Allegri ha dichiarato: “In stagione ci sono varie fasi. Partivamo bene e nel secondo tempo facevamo male, ora è il contrario. Dobbiamo raggiungere un equilibrio negli inizi delle due frazioni. Speriamo di non prendere gol domani, ci sarà aria di festa e giochiamo per la prima volta alle 12:30. Servirà ordine, e giochiamo contro una squadra che può far gol in ogni momento. È una partita complicata, e un conto è andare in Arabia con 3 punti, un conto con una sconfitta o un pari”.

L’allenatore del Milan ha aggiunto: “Abbiamo tutti fiducia in Nkunku, deve sorridere un po’ di più. Ha tecnica e credo che da qui alla fine dell’anno farà ottime cose. Perché le favorite sono Inter e Napoli? Hanno lottato fino all’ultima giornata l’anno scorso; il Milan ha cambiato molto e deve ritrovare una base: giocare in Champions League, e ne mancano ancora tanti di punti”.

L’allenatore del Milan ha poi continuato: “Giocare a nascondino fa parte del gioco. A me piacerebbe disputare la Champions e giocare ogni 3 giorni. Il vantaggio è avere una squadra forte, con una società forte e un ambiente in grado di sostenere una partita ogni 3 giorni. Gestione degli uomini in vista della Supercoppa? Vediamo partita dopo partita”.

Allegri ha infine concluso: “A Babbo Natale non ho chiesto nulla, sono contento dei ragazzi che ho a disposizione. Ho un gruppo straordinario, ma fino a questo momento dobbiamo stare con i piedi per terra, mantenendo l’equilibrio. Dopo la sconfitta contro la Lazio c’è stata una bella reazione. Questo gruppo è speciale, non si lamenta mai di quello che chiediamo, vuole lasciare qualcosa di importante nell’albo del Milan”.