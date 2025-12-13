Questo sito contribuisce all'audience di

Milan, Allegri: “Dobbiamo raggiungere un equilibrio, speriamo di non prendere gol”

Redazione 13 Dicembre 2025
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan (IMAGO)
Massimiliano Allegri ha analizzato la sfida contro il Sassuolo in conferenza stampa. Ecco le parole dell’allenatore rossonero

Altri 3 punti per tenere vivo il sogno scudetto. Domenica 14 dicembre, alle ore 12:30, il Milan affronterà il Sassuolo. I rossoneri puntano a vincere per restare in scia al Napoli, capolista ma a pari punti con la formazione allenata da Massimiliano Allegri.

Il Milan è reduce dalla rocambolesca vittoria contro il Torino. Sotto di due gol, i rossoneri hanno rimontato i granata grazie alla doppietta di Pulisic – febbricitante ed escluso dalla partita fino al giorno prima – e la rete di Rabiot.

Alla vigilia del match è intervenuto in conferenza stampa Massimiliano Allegri. L’allenatore rossonero ha esordito dicendo: “Domani vogliamo invertire i numeri negativi contro le neopromosse. Sono squadre contro cui le partite non finiscono mai. Ha giocatori molto tecnici e grande equilibrio, è una partita da giocare con grande attenzione, rispetto e ordine”

Allegri ha proseguito così: “Pulisic nella vita privata è molto schivo, ma in campo si trasforma. Deve ancora trovare la condizione migliore, come Nkunku che sta migliorando molto, anche fisicamente e a Torino nel secondo tempo ha fatto una grande partita. Leao non ci sarà, ma sarà a disposizione per la Supercoppa, Fofana è rientrato ma domani lo lascio a casa. Athekame è convocato. Gimenez speriamo di averlo il prima possibile”.

Le parole di Allegri

Massimiliano Allegri ha dichiarato: “In stagione ci sono varie fasi. Partivamo bene e nel secondo tempo facevamo male, ora è il contrario. Dobbiamo raggiungere un equilibrio negli inizi delle due frazioni. Speriamo di non prendere gol domani, ci sarà aria di festa e giochiamo per la prima volta alle 12:30. Servirà ordine, e giochiamo contro una squadra che può far gol in ogni momento. È una partita complicata, e un conto è andare in Arabia con 3 punti, un conto con una sconfitta o un pari”.

L’allenatore del Milan ha aggiunto: “Abbiamo tutti fiducia in Nkunku, deve sorridere un po’ di più. Ha tecnica e credo che da qui alla fine dell’anno farà ottime cose. Perché le favorite sono Inter e Napoli? Hanno lottato fino all’ultima giornata l’anno scorso; il Milan ha cambiato molto e deve ritrovare una base: giocare in Champions League, e ne mancano ancora tanti di punti”.

Le parole di Allegri prima di Milan-Sassuolo
Allegri (IMAGO)

Le parole dell’allenatore rossonero

L’allenatore del Milan ha poi continuato: “Giocare a nascondino fa parte del gioco. A me piacerebbe disputare la Champions e giocare ogni 3 giorni. Il vantaggio è avere una squadra forte, con una società forte e un ambiente in grado di sostenere una partita ogni 3 giorni. Gestione degli uomini in vista della Supercoppa? Vediamo partita dopo partita”.

Allegri ha infine concluso: “A Babbo Natale non ho chiesto nulla, sono contento dei ragazzi che ho a disposizione. Ho un gruppo straordinario, ma fino a questo momento dobbiamo stare con i piedi per terra, mantenendo l’equilibrio. Dopo la sconfitta contro la Lazio c’è stata una bella reazione. Questo gruppo è speciale, non si lamenta mai di quello che chiediamo, vuole lasciare qualcosa di importante nell’albo del Milan”.