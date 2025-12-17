Milan, Allegri: “Napoli? Sarà complicata. Vogliamo tornare in Italia martedì”

Le parole di Massimiliano Allegri alla vigilia di Napoli-Milan, prima semifinale della Supercoppa Italiana

Manca sempre meno all’inizio della Supercoppa Italiana 2025. Il Milan campione in carica cercherà di difendere il titolo, e per farlo dovrà prima sconfiggere il Napoli campione d’Italia in semifinale.

Alle vigilia del match, in programma giovedì 18 dicembre alle 20:00, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa.

L’allenatore rossonero ha esordito così: “Sassuolo e Napoli? Due partite completamente diverse, questa è una gara secca e l’obiettivo è cercare di arrivare alla finale contro un Napoli che è ancora forte, l’abbiamo visto in campionato. Sarà una partita complicata. Problematiche di gol? Ci stanno momenti in cui potevamo fare meglio, ma dobbiamo concentrarci su domani, speriamo di tornare in Italia martedì“.

Ha poi parlato delle condizioni di Fofana e Leao: “Fofana è a completa disposizione, Leao vediamo dopo l’allenamento di oggi“.

Le parole dell’allenatore rossonero

Su Gimenez ha detto: “Stava andando meglio con la terapia conservativa, poi si è riacutizzato il problema alla caviglia e domani si sottoporrà all’intervento”. “Del mercato non abbiamo ancora parlato, ora siamo solo concentrati su questa partita”, ha aggiunto l’allenatore rossonero riguardo la possibilità dell’arrivo di Niclas Füllkrug.

Sugli avversari ha poi detto: “Dovremo aspettarci una partita molto fisica e intensa. Proprio per questo motivo sarà necessario fare una buona partita soprattutto tecnicamente”.