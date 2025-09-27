Le parole dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli

Vigilia del big match di alta classifica tra il Milan di Massimiliano Allegri e il Napoli di Antonio Conte a San Siro.

I rossoneri arrivano alla gara dopo la vittoria ai sedicesimi di Coppa Italia 3-0 contro il Lecce di Eusebio Di Francesco.

In Serie A, invece, gli uomini di Allegri vengono da tre vittorie consecutive contro Lecce, Bologna e Udinese senza subire reti.

A presentare il match contro il Napoli nella conferenza stampa della vigilia è stato proprio l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri.

Milan, la conferenza stampa di Allegri

Allegri ha cominciato la conferenza stampa parlando della gara: “Domani sappiamo che affrontiamo il Napoli che lo scorso anno ha vinto meritatamente lo scudetto. Hanno fatto un mercato importante e credo siano ancora i favoriti per il campionato. Domani dobbiamo essere molto bravi a sovvertire i numeri. Sarà sicuramente una bella partita“.

L’allenatore del Milan ha poi continuato: “È il primo big match della stagione e per noi sarà un test importante. Stiamo bene e abbiamo recuperato anche Leao. Dobbiamo affrontare la partita sapendo delle difficoltà che andremo ad affrontare“.

“Nonostante i risultati non dobbiamo pensare che sia tutto risolto ma dobbiamo continuare a lavorare”: le parole di Allegri

L’ex Juventus si è soffermato anche sul morale dei rossoneri: “Sono contento del fatto che i tifosi siano in tanti domani e siano vicini alla squadra. Quest’anno abbiamo cominciato il lavoro tutti insieme e con molta attenzione. Nonostante i risultati non dobbiamo pensare che sia tutto risolto ma dobbiamo continuare a lavorare”.

L’allenatore toscano si è espresso anche sulle tante scelte che ha a centrocampo: “La cosa importante che ha fatto la società è che prendendo Rabiot si è alzata la competizione all’interno del gruppo. Sono molto contento dei miei centrocampisti perché sono giocatori affidabili“.

Ha poi continuato sul paragone tra la sua squadra e il Napoli dello scorso anno: “Quello di domani è un match importante contro quella che ha vinto lo scorso anno. Noi stiamo lavorando per far arrivare il Milan a giocare il prossimo anno la Champions League. Preferirei giocare una partita ogni tre giorni piuttosto che preparare una gara a settimana“.

L’ex Juventus ha parlato del modulo: “Questo lo vedremo andando avanti. Leao deve trovare la condizione ottimale. Pulisic sta crescendo e Gimenez si è sbloccato. Comunque ci sono i cambi e gli obiettivi si raggiungono se quelli in panchina che entrano ti portano un qualcosa. Credo che il Milan abbia i giocatori capaci di incidere anche dalla panchina e per questo fare la formazione per me domani sarà difficile, speriamo di indovinarla. Dubbi? Ne ho abbastanza, speriamo di risolverli entro domani sera sennò sarà un casino (ride, ndr)“.

Per concludere Allegri si è soffermato sul fatto che il Milan venga dato favorito rispetto al Napoli nella gara di domani sera: “So quello che vedo e siamo solo alla 5ª giornata. Ci sono ancora 34 partite e 102 punti a disposizione. Serve fare un passo alla volta mantenendo equilibrio. Al Milan vincere le partite è la normalità, perdere deve essere l’eccezione“.