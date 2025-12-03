Le parole di Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro la Lazio, valida per gli ottavi di finale.

Il Milan si prepara a sfidare nuovamente la Lazio, a cinque giorni di distanza dal match di San Siro proprio contro i biancocelesti. Dopo il discusso finale di partita, Allegri ritrova Sarri per un posto nei quarti di finale di Coppa Italia.

Alla vigilia del match dell’Olimpico ha parlato proprio l’allenatore toscano, iniziando con un commento sulla competizione: “La Coppa Italia non interessa a nessuno fino agli ottavi, poi interessa a tutti“.

Proseguendo con un’analisi sulla partita che si aspetta: “Non sarà semplice anche perché non ci saranno i supplementari. Troveremo sicuramente un bell’ambiente, come sempre a Roma. Per entrambe le squadre, la Coppa è un obiettivo importante, e la Lazio è una squadra contro cui è complicato giocare”

Di seguito le dichiarazioni complete.

Milan, Allegri: “Panchine dall’altro lato del monitor? Pensiamo a giocare noi”

“Dopo quello che ho visto mi viene in mente di spostare le postazioni VAR dall’altra parte rispetto alle panchine, così si evitano dinamiche che possono sfociare in espulsioni e brutte situazioni”, queste erano state le parole di Sarri in relazione a quanto accaduto nel finale di partita. Allegri le ha commentate così: “Può essere una buona soluzione, ma decideranno gli organi di competenza. Noi dobbiamo pensare a giocare”

Infine, sui singoli: “Nkunku sabato ha fatto una partita importante, nel momento decisivo tecnicamente ha giocato nel modo migliore, sta crescendo di condizione, sono molto contento. Sarà un’opportunità per vedere la condizione di Jashari, ha giocato 45′ e poi si è fatto male, sono curioso anche io di vederlo sotto la parte atletica”.