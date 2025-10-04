Milan, Allegri: “Per la Champions servono 73-74 punti. Juve? Lotterà fino alla fine per i primi quattro posti”

Allegri, allenatore Milan (IMAGO)

Le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Juventus

Ritorno alle origini per Massimiliano Allegri che domani – domenica 5 ottobre – tornerà da avversario in quella che è stata la sua casa per 8 lunghi e vincenti anni.

Prima volta allo Stadium non nei panni di allenatore della Juventus per il livornese, che si presenta da capolista a un big match importantissimo.

Oggi, alla vigilia di Juventus-Milan, Allegri ha parlato in conferenza stampa presentando la partita: “Domani è una bellissima partita, Juve-Milan è sempre straordinariamente bella per tutto. Per noi è molto importante fare un altro passettino in avanti contro una squadra forte, che lotterà fino alla fine per i 4 posti. Bisogna essere molto bravi per poter poi passare una bella sosta“.

Sull’avvicinamento, invece: “Vissuta normalmente, cercando di preparare al meglio la partita. Domani affrontiamo una squadra che non ha mai perso, con grandi giocatori e con un ottimo allenatore“.

Allegri: “Non sarà una rivincita personale, ecco quanti punti servono per la Champions”

Allegri è tornato inevitabilmente sul suo passato alla Juventus: “Non c’è il rischio di sbagliare panchina domani, anche perché allo Stadium le hanno invertite. Quando si giocano le grandi partite c’è sempre un’emozione da vivere, ecco perché dovremo stare concentrati sull’obiettivo finale. Noi dobbiamo lavorare fino in fondo per far sì che il Milan posso tornare a giocare la Champions. Siamo solamente alla sesta partita, mancano ancora tanti punti, ci saranno momenti bellissimi ma anche quelli difficili“.

Sull’obiettivo quarto posto, invece: “Ci vuole un minimo di punteggio che credo sia intorno ai 73-74 punti. Siamo ancora molto lontani e mancano tante vittorie, è normale che quando si vince sia molto meglio e quando si pareggia ci si arrabbi. L’importante domani è fare una bella prestazione, servirà una partita molto tecnica. La Juve ha sempre fatto gol in queste partite, ha un attacco molto importante“.