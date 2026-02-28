Massimiliano Allegri – IMAGO

Le parole di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Cremonese

Dopo la sconfitta contro il Parma, la prima del 2026, il Milan torna in campo per ritrovare i tre punti e provare a rimanere in scia all’Inter.

I rossoneri faranno visita alla Cremonese, l’unica altra squadra contro cui hanno perso in campionato, e alla vigilia del match – come di consueto – Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa

L’allenatore rossonero ha iniziato: “Siamo arrivati a marzo discretamente bene, ora si decide la stagione. Da domani inizia la discesa”. Sull’ultima sconfitta contro il Parma: “Dopo sei mesi senza perdere martedì eravamo rintronati, dobbiamo ‘switchare’ e tornare a correre. La Cremonese ha fatto un buon campionato e ha ottime qualità per rimanere in A. Le ultime volte a Cremona il Milan non ha mai segnato”

Sulle assenze: “Gabbia fuori, ha ancora questo problema di infiammazione. Loftus-Cheek gli hanno rimesso tutti i denti. Gimenez ha finito la pre atletizzazione ed è in una buona condizione, può essere che inizi ad allenarsi con la squadra da questa settimana”. Poi aggiunge: “L’Inter sta facendo cose ottime, noi abbiamo fatto 54 punti e ce li meritiamo. Ora dobbiamo lavorare partita in partita e vedere dove saremo arrivati a maggio”.

Milan, le parole di Allegri

L’allenatore rossonero ha commentato la possibile introduzione del VAR a chiamata: “Ci sono i pro e i contro, come tutte le cose”. Sulla posizione di Leao in campo spiega: “Ha fatto gol importanti, per caratteristiche lui e Fullkrug sono i due attaccanti, con caratteristiche diverse. A volte diamo la sensazione che in area ci manchi qualcosa”.

Allegri ha proseguito rispondendo a una domanda in merito al gol assegnato al Parma nello scorso turno: “Abbiamo parlato spesso nelle ultime settimane, per me noi dobbiamo pensare a quello che dobbiamo fare. Un episodio non cambia una partita, sennò andiamo in una direzione sbagliata. Noi dobbiamo essere bravi a gestire gli imprevisti che all’interno di una partita ci sono e sono diversi”

Sulla permanenza al Milan anche il prossimo anno: “Io sono felice di essere tornato al Milan con un ottimo gruppo di ragazzi e c’è sintonia totale con la società, ci confrontiamo spesso. Ora dobbiamo portare a compimento un lavoro che abbiamo iniziato e per cui siamo a buon punto, bisogna finirlo per mettere le basi per il futuro, sono felice di aver iniziato questo progetto”.