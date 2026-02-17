Massimiliano Allegri (IMAGO)

Le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Como, recupero della 24ª giornata

Dopo la vittoria contro il Pisa, il Milan si prepara alla sfida contro il Como di Cesc Fabregas, recupero del match della 24ª giornata di Serie A.

Allegri ha inziato così la conferenza stampa: “Siamo ormai negli ultimi mesi della stagione, ora si decide tutto. Rabiot è squalificato e domani non ci sarà, tutti gli altri stanno bene. Saelemaekers sarà a disposizione, mentre Pulisic è da valutare, ha ancora questo mezzo fastidio. Come sta Leão? Difficile dare delle percentuali”.

Ha poi proseguito parlando dell’episodio del match tra Inter e Juventus: “Noi sicuramente dobbiamo restare concentrati sul nostro obiettivo senza spendere energie mentali su altro. Le cose soggettive sono opinabili, quelle oggettive no. L’importante per noi sono i punti da conquistare. Professionalizzare gli arbitri? Non so se serva o meno. Il nostro campionato è bellissimo e queste cose ci saranno sempre. Noi siamo andati ad analizzare persino un episodio accaduto nel campionato inglese: ma sono più importanti le questioni tecniche o le decisioni dell’arbitro? Sicuramente non è facile”.

Ha poi aggiunto: “Il calcio è diventato velocissimo e sicuramente non è facile arbitrare a differenza di qualche anno fa. Va migliorato il Var e vanno trovate soluzioni per farlo. Intanto puntiamo ad arrivare all’oggettività, come nel caso del fuorigioco. Il caso invece Parisi e Paz invece è soggettività. Chi deve intervenire? Il calcio è bello perché il più debole può battere il più forte. Ciò che è successo sabato dispiace a tutti, a partire dai protagonisti. In passato ho fatto errori cadendo nelle polemiche, quindi preferisco ascoltare”

E su quanto successe con Muntari: “Quello scudetto non l’avevamo perso per il gol negato a Muntari, ma per quello accaduto dopo. Quello era un episodio oggettivo, ci fosse stato il Var lo avrebbe assegnato. Sabato non so se fosse oggettivo. Nel tennis la pallina è dentro o fuori, nel basket uguale. Lasciamoli lavorare, indietro non si può tornare e non si deve. Servono esperienza e pazienza”.